BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakanlıktan trüf mantarı ihalesi
    ABONE OL
    22.12.2019 - 17:28 | | AA

    Bakanlıktan trüf mantarı ihalesi

    Ticaret Bakanlığı, Van'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleyle satacak.

    Bakanlıktan trüf mantarı ihalesi

    Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden yarın ihaleye çıkarılacak.

    İhale bir gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi.

    Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.

    Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05'te sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor.

    Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 4 PKK'lı terörist teslim oldu

    Son dakika | 4 PKK'lı terörist teslim oldu

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Sıradaki Haber