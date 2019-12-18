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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakanlık'tan ‘‘Türkiye, Rusya’dan şeker ithalatına başladı’’ iddialarına yanıt
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    18.12.2019 - 17:07 | | İHA

    Bakanlık'tan ‘‘Türkiye, Rusya’dan şeker ithalatına başladı’’ iddialarına yanıt

    Tarım ve Orman Bakanlığı, bazın basın yayın organlarında yer alan ‘‘Türkiye, Rusya’dan şeker ithalatına başladı’’ iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

    Bakanlık'tan ‘‘Türkiye, Rusya’dan şeker ithalatına başladı’’ iddialarına yanıt

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada Türkiye’nin yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmadığı vurgulanarak, “Şeker ithalatı, sadece ‘ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde’ kullanılmaktadır. 2018 yılında yapılan 82,9 milyon dolar değerindeki 201 bin ton ithalata karşılık, 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır. İthal edilen 1 ton şeker, 22,5 kat değer kazanarak şekerli mamul bünyesinde ihraç edilmiştir. Bu yöntemle ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki ülkemizde 2018/2019 pazarlama yılında pancar şekeri tüketimi rekor kırarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmıştır. Vatandaşlarımız tarafından tüketilen şekerin tamamı da yurt içinde üretilmektedir” denildi.

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