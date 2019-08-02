BİST101.9000EURO6,19-0,43USD5,58-0,36ALTIN257,87-0,97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBangkok’a daha kolay uçulacak
    02.08.2019 - 08:55

    Bangkok’a daha kolay uçulacak

    Türk Hava Yolları (THY) ile Bangkok Hava Yolları arasında yeni bir kod paylaşımı iş birliği yapıldı. 1 Ağustos’tan itibaren Tayland iç hatlarına ve Güneydoğu Asya’daki diğer noktalara daha rahat seyahat bağlantıları sunacak yeni bir kod paylaşımı iş birliği gerçekleştirildi.

    Bangkok’a daha kolay uçulacak

    Anlaşma, Bangkok Hava Yolları’nın mevcutta iç ve dış hatlarda sefer icra ettiği; Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Chiang Rai, Bangkok-Lampang, Bangkok-Sukhothai, Bangkok-Trat, Bangkok-Samui, Bangkok-Phuket, Bangkok-Krabi, Samui-Phuket, Bangkok-Danang, Bangkok-Phu Quoc, Bangkok-Yangon, Bangkok-Mandalay, Bangkok-Nay Pyi Taw, Bangkok-Vientiane ve Bangkok-Luang Prabang olmak üzere 16 sefer noktasını kapsıyor. Bangkok-Phnom Penh ve Bangkok-Siem Reap noktaları da ilgili ülkeler alınacak izinlere tabi olarak diğer 16 rotaya ek olacak.

    İç hat ve komşulara entegre

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bangkok Hava Yolları ile iş birliğinin bu kod paylaşımı anlaşması ile güçlendirildiğini belirtti.

    Ekşi, Asya Pasifik bölgesindeki en önemli bağlantı noktalarından biri olan Bangkok üzerinden yolcuların, Tayland iç hatları ile heyecan verici seyahat noktalarına ve diğer komşu ülkelere erişimlerinde büyük bir konfor kazanacaklarını kaydetti. Bangkok Hava Yolları Başkanı Puttipong Prasarttong-Osoth ise Türk Hava Yolları ile kod paylaşımı partneri olarak çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

    ABD’de yakıtı biten uçak otobana indiABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

    Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

    Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

    Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

    Zor Kazanç filmi konusu | Zor Kazanç filmi başrol oyuncuları

    Zor Kazanç filmi konusu | Zor Kazanç filmi başrol oyuncuları

    4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda şok detaylar!

    4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda şok detaylar!

    Sıradaki Haber