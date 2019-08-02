Bangkok’a daha kolay uçulacak

Anlaşma, Bangkok Hava Yolları’nın mevcutta iç ve dış hatlarda sefer icra ettiği; Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Chiang Rai, Bangkok-Lampang, Bangkok-Sukhothai, Bangkok-Trat, Bangkok-Samui, Bangkok-Phuket, Bangkok-Krabi, Samui-Phuket, Bangkok-Danang, Bangkok-Phu Quoc, Bangkok-Yangon, Bangkok-Mandalay, Bangkok-Nay Pyi Taw, Bangkok-Vientiane ve Bangkok-Luang Prabang olmak üzere 16 sefer noktasını kapsıyor. Bangkok-Phnom Penh ve Bangkok-Siem Reap noktaları da ilgili ülkeler alınacak izinlere tabi olarak diğer 16 rotaya ek olacak.

İç hat ve komşulara entegre

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bangkok Hava Yolları ile iş birliğinin bu kod paylaşımı anlaşması ile güçlendirildiğini belirtti.

Ekşi, Asya Pasifik bölgesindeki en önemli bağlantı noktalarından biri olan Bangkok üzerinden yolcuların, Tayland iç hatları ile heyecan verici seyahat noktalarına ve diğer komşu ülkelere erişimlerinde büyük bir konfor kazanacaklarını kaydetti. Bangkok Hava Yolları Başkanı Puttipong Prasarttong-Osoth ise Türk Hava Yolları ile kod paylaşımı partneri olarak çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.