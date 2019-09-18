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    HaberlerEkonomiBanka dışı bono ihracı Deniz’den
    18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Banka dışı bono ihracı Deniz’den

    Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

    Banka dışı bono ihracı Deniz’den

    Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu. Deniz Leasing’den yapılan açıklamaya göre, şirketin dün ihraç edeceği 150 milyon lira olarak planlanan bono ihracına beklenenin üzerinde talep gelirken, karşılanan talep miktarı 250 milyon lira oldu.

    116 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 40 baz puan üzerinde gerçekleşti. Deniz Leasing, TLREF’e dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, şunları kaydetti: “En derin faiz piyasası olan Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı’na dayalı olarak belirlenen TLREF’in referans faiz olarak öneminin daha da artacağına inancımız tam. Bu ihraç ile Borsa İstanbul’un kullanıma sunduğu Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve endeks, yatırımcılar tarafından çok ilgi gördü. Bu da endeksin daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladığının bir göstergesi.” 

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