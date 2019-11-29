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    29.11.2019 - 15:10 | | AA

    Bankacılık sektörünün aktifleri 10 ayda yüzde 11,8 büyüdü

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim sonu itibarıyla yüzde 11,8 artışla 4 trilyon 322 milyar 164 milyon lira oldu.

    Bankacılık sektörünün aktifleri 10 ayda yüzde 11,8 büyüdü

    BDDK tarafından, ekim ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

    Rapora göre, ekim sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 322 milyar 164 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 454 milyar 739 milyon lira arttı.

    Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 563 milyar 450 milyon lira, menkul değerler 621 milyar 898 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,8, menkul değerler toplamı yüzde 30,1 ve krediler toplamı da yüzde 7,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,15 oldu.

    Sektörün net karı 41 milyar 300 milyon lira oldu

    Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde, 2018 sonuna göre yüzde 18,9 artarak 2 trilyon 420 milyar 972 milyon liraya yükseldi.

    2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 11,9 artarak 472 milyar 401 milyon liraya ulaştı.

    Ekim 2019 döneminde sektörün dönem net karı 41 milyar 300 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,48 seviyesinde gerçekleşti.

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