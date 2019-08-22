BİST94.706-0,85EURO6,401USD5,770,91ALTIN277,830,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    22.08.2019 - 16:37| AA

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 869 milyon lira artarak 2 trilyon 489 milyar 532 milyon lira oldu.

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Ağustos ile biten haftada 7 milyar  869 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon  481 milyar 663 milyon liradan 2 trilyon 489 milyar 532 milyon liraya  yükseldi.

    Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 37 milyar 401 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 314 milyar 639 milyon lira oldu.

    TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

    Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Ağustos ile biten haftada  977 milyon lira artarak 402 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Söz konusu  kredilerin 178 milyar 421 milyon lirası konut, 5 milyar 875 milyon lirası taşıt  ve 218 milyar 249 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

    Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 369  milyon lira azalarak 377 milyar 619 milyon liraya geriledi. 

    Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 azalarak 110  milyar 475 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar  190 milyon lirası taksitli, 62 milyar 284 milyon lirası taksitsiz oldu.

    YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

    BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 16 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 120  milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 81 milyar 507  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal  öz kaynakları 131 milyon lira artarak 578 milyar 833 milyon liraya yükseldi.  

     

     

     

     

    Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korku dolu anlar! Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

    Korku dolu anlar! Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

    Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

    Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

    Ege Denizi'nde deprem!

    Ege Denizi'nde deprem!

    Atatürk'e yönelik hakaretler yer alıyordu! O kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı

    Atatürk'e yönelik hakaretler yer alıyordu! O kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı

    Sıradaki Haber