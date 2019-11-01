01.11.2019 - 14:08 |
Bankacılık sisteminde mevduat arttı
Bankacılık sisteminde mevduat artarken, krediler düşüş kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 563,2 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 562,8 milyar TL'ye geldi.
Tüketici kredileri 429,2 milyar TL'den 434,4 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 113 milyar TL'den 112,1 milyar TL'ye geriledi.
Aynı hafta mevduat 2 trilyon 435 milyar TL'den 2 trilyon 439 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 136,2 milyar TL'den 138 milyar TL'ye çıktı.
Veriler 25 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.