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    HaberlerEkonomiBankacılık sisteminde mevduat arttı
    01.11.2019 - 14:08 |

    Bankacılık sisteminde mevduat arttı

    Bankacılık sisteminde mevduat artarken, krediler düşüş kaydetti.

    Bankacılık sisteminde mevduat arttı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 563,2 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 562,8 milyar TL'ye geldi.

    Tüketici kredileri 429,2 milyar TL'den 434,4 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 113 milyar TL'den 112,1 milyar TL'ye geriledi.

    Aynı hafta mevduat 2 trilyon 435 milyar TL'den 2 trilyon 439 milyar TL'ye çıktı.

    Takipteki alacaklar 136,2 milyar TL'den 138 milyar TL'ye çıktı.

    Veriler 25 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.

    Kamerada tespit edildi, tanıdık çıktı!İstanbul Sultangazi'de içinde para ve cep telefon bulunan bir çantanın çalınması üzerine yapılan soruşturmada polisin kameralardan tespit ettiği hırsız tanıdık çıktı.
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