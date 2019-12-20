Bankalar değişken faizli kredi verecek

Erdoğan, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) ilişkin detayları paylaştı. TLREF’in bir ürün değil finansal mimarinin bir parçası olduğunu dile getiren Erdoğan, kişilerin hayatında olan faiz riskine işaret ederek, TLREF’in burada fayda sağlayacağını söyledi. Erdoğan, TLREF’in işleyişini bankalar üzerinden örneklendirerek, şu bilgileri verdi:



“TLREF, hedgeing mekanizmasını bankalarımız için ekstra yabancı para likiditesine ihtiyaç duymadan yapabilecekleri bir finansal mimari girişimi demek. Yerli bankalarımız yurt dışından uzun vadeli TL kaynak sağlarken karşılığında yabancı para göndermeleri gerekiyor. Bu da sistemi dolarize ediyor. O yüzden bankaların kaynakları neredeyse yüzde 50 civarında dövizden oluşmasına rağmen hala dünya ortalamasının çok çok üzerine döviz mevduatına faiz ödeyebiliyorlar.”



Erdoğan, TLREF’in esas amacının, yurt dışından uzun vadeli sağlanan kaynakların döviz likiditesine ihtiyaç duyulmadan Türkiye’ye getirilmesi olduğunu anlattı. TLREF’in libordan farklı olduğunun altını çizen Erdoğan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde liborun sona erecek olması sebebiyle çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.





15 milyar yurtdışında

Erdoğan, bankacılık sisteminin sadece faiz riski için 10-15 milyar dolar parayı dışarıda tuttuğunu bildirdi. Erdoğan, döviz bazlı swaplarla değil de TL bazlı swaplarla faiz riskinin yönetildiği bir ortamda yurt dışında tutulan bu dövizin serbest hesaplara geçmesini beklediklerini aktardı. Erdoğan, bunun döviz likiditesini artırıp, yeni döviz mevduatlarının önüne geçileceği anlamına geldiğini söyledi.





Tüketiciye yansıyacak

Alpogan Sabri Erdoğan, bankalarda TLREF kredinin de şu an başladığına dikkati çekerek tüketici kredilerine yansımasının biraz daha zaman alabileceğini aktardı.



Erdoğan, “Bugün Takasbank bunun swap piyasasını açmış olacak. Yani iki banka değişken ve nakit akışlarını birbirleri ile değiştirirken Takasbank’a gidebilecek. Bankalarımız TLREF ile borçlanmaya başladı, yaklaşık 4 ayda 13.2 milyar TL değişken faizli borçlanma sağladılar. Bunları da yatırım fonlarından sağladılar. İkinci aşamada, önümüzdeki dönemde değişken faizli kredi vermeye başlayacaklar. Tüketici faizleri dışında uzun vadeli faiz sabit faizle olmaz, değişken faizle olur. Biz istiyoruz ki Türkiye’de artık yatırım kredilerinde büyük bir kurum, TLREF artı 150, 100, 70 baz puanla bankadan 5-6-7-10 yıllık finansman, proje kredisi alsın. Bu olduğu zaman, kur riskinin düştüğünü göreceğiz.”