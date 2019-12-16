Bankalar depreme hazır

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) bankacılık sektörünün önemli kuruluşlarından biri. KKB, merkezi bir kuruluş olarak sektörün karşı karşıya bulunduğu olağanüstü risklerde de çok önemli yükümlülükleri yerine getiriyor. KKB, deprem gibi doğal afetler ve siber atak risklerinde oluşturduğu büyük veri merkezi ile bir nevi bankaların veri sigortası konumunda bulunuyor. KKB Risk Yönetimi Bölüm Direktörü Serdar Çolak, Türkiye’nin en büyük data merkezlerinden birini yaptıklarını söyledi.

Çolak, deprem ve diğer riskler için simülasyonlar yaptıklarını ve bankaların müşterilerine olağanüstü durumlarda en az hasarla hizmet vermelerini sağlamayı planladıklarını söyledi. “Doğal afetlerle karşılaştığımız zaman ne gibi önlemler alırız, arka tarafta nasıl karar mekanizmalarımız var, bunları hep test ediyoruz” diyen Çolak, üst yönetimin de katıldığı masa başı tatbikatlar yapıldığını bildirdi.

İş sürekliliği sürmeli

“Hizmet kesintisine dair tatbikatlar yapıyoruz. Teknolojik yazılımlar olarak bankalara hizmetler sunuyoruz” diyen Serdar Çolak şöyle konuştu: “Teknolojilerde herhangi bir kesinti olduğu zaman da aslında depremden farklı bir durum olmuyor. Sonuç olarak yine iş sürekliliği olarak zarar vermiş oluyoruz. Kendimize, müşterilerimize ve de tüm sektöre. Dolayısıyla farklı farklı önlemler alıyoruz. Otoritelerin bizim için almış olduğu mevzuatlar var. Bunlara uymak zorundayız. Bunun dışında dünyada bu konularda oluşturulmuş çerçeveler var. KKB olarak tüm süreçlerimizi bunlara uygun olarak götürüyoruz. 2013’ten beri ISO 22 bin 301 standardına sahip bir kuruluşuz. Tüm süreçlerimiz kapsamında bu sertifikaya sahibiz. Bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve hizmet yönetimi konusunda.”

En büyük merkez

Deprem riski az olması nedeniyle veri merkezini Ankara’da kurduklarını söyleyen Çolak şöyle konuştu:

“Biz Türkiye’nin en büyük data merkezlerinden birini yaptık. Teknoloji anlamında en büyük yatırımı yaptık. İki yıl önce de burada hizmet vermeye başladık. Bunu yapmamızın temel nedenlerinden bir tanesi de tabii sektördeki olgunluk seviyesini bu tarz, iş sürekliliği anlamında yukarı çekebilmek. Bankalara hizmet veriyoruz. Bankalar olağanüstü durum anında her hangi bir sıkıntı yaşadıkları zaman bizim veri merkezimizden sistemlerini ayağa kaldırıyorlar. Ana merkezleri bankaların kendi kampüslerinde oluyor, bir de ikinci merkezleri oluyor. Bu ikinci merkez de genelde aynı risk çukuru içinde olmayan yerleri tercih ediyorlar. Bunların bir tanesi de bizimki. Biz bu veri merkezini deprem bölgesi olmadığı için Ankara’da inşa ettik.

Türkiye’deki en büyük data merkezlerinden bir tanesi.”

Yasal görevi

KKB’de bankacılık sektörünün risk yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Çolak, tatbikatlar konusunda şu bilgileri verdi: “Olağanüstü durum testlerimiz, deprem, siber saldırı ve hizmet kesintisi... Nasıl test yapmalıyız. Bunlara dair nasıl çalışmalar yapmalıyız, bunlara dair senaryo bazlı olarak çalışıyoruz. Yılda bir kez çok büyük bir tatbikatımız oluyor. Bu BDDK’nın bize verdiği yükümlülüklerden biri.”

Çolak, “Bakış açımız hep şuydu, günün birinde bu deprem olacak. Deprem olduğu zaman biz KKB olarak hizmetlerimizi nasıl sürdüreceğiz, Bankaların ayakta durabilmesi, hizmet verebilmesi için bize ihtiyaçları var. KBB’nin hizmet vermesi üzerine bir sistem kurduk. Dolayısıyla bankaları da ortak bir çözüm altında birleştirmiş olduk böylece” dedi.