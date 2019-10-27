Bankalar faiz indiriyor

Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasanın ve ekonomi çevrelerinin beklentisinin üstünde, sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 16.50’den 14’e düşürmesi bu çevreler üzerinde olumlu etki yarattı. Görüşünü aldığımız bankacılar dünyadaki diğer merkez bankalarının da faiz düşürdüğüne dikkat çekerek TCMB’nin bu kararıyla dünyadaki bu harekete öncülük ettiğini ifade ettiler.

Bankacılar Merkez Bankası’nın bu hamlesinin ekonomi ve piyasalar üzerinde pozitif etkisine vurgu yaparken genel olarak iki konuda da dikkatli ve hassas politikaların yürütülmesi uyarısında bulunuyorlar.

Büyüme önemli

Bankacılar faiz ve enflasyon düşüşüyle birlikte ülke ekonomisinin büyüme ve istihdam yaratma makro ekonomik politikalarının ağırlıkta olmasının önemine değindiler. Türkiye’nin genç işsizlik oranının artışına dikkat çeken bir bankacı yıl sonunda işsizlik oranının yüzde 14’ü bulabileceğini ifade etti.

Üretimi destekleyelim

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin beklentisine uygun olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin ihracat ve sanayi üretim alanlarına destek vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın bundan sonraki PPK toplantısında bir faiz indiriminin 50 baz puan olacağını tahmin etti. Hakan Ateş, sanayi üretim rakamlarının arzu edilen seviyede artış göstermediğini ifade ederek buna rağmen faiz indiriminin piyasalar üzerinde olumlu etki yaratacağını söyledi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu:

‘Kur tepki vermiyor’

“Merkez Bankası dünyada şu an 60 civarında merkez bankasının yaptığı gibi faizleri düşürme kararı alıyor ve buna öncülük ediyor. Bu ekonomi üzerinde pozitif etki yaratacak. Enflasyon ve faiz düşüyor. Güzel bir ortam var. Kur tepki vermiyor. İhracatla büyümeyi sağlarken enflasyonu da artırmamamız gerekiyor. İhracatımızın pazarları olan ülkelerde maalesef durgunluk söz konusu. Bu nedenle ihracat ve imalat sanayiyi desteklemeye devam etmeliyiz.”

Hakan Ateş konut ve otomobil kredilerinde önemli oranda geçtiğimiz aylarda düşüşler yaşandığını belirterek bu kredilerde faizlerin yüzde 1.20-1.30 seviyesinde olacağını söyledi. Ateş ticari kredi faizlerinin ise yüzde 15-19 bandında seyredeceği tahmininde bulundu. Hakan Ateş, mevduat faizlerinin ise yüzde 12-13 bandında hareket etmesini bekliyor.

Tüketime yansıyacak

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Merkez Bankası’nın çok cesur karar aldığını ifade ederek sert faiz indirimine ilişkin şu şekilde konuştu:

“Merkez Bnkası’nın faiz indirimi piyasayı çok hızlı şekilde etkilemeye başladı. Olumlu bir hareket. Kurun da bu harekete bir yanıtını görmedik. Merkez Bankası’nın bu faiz hamlesinin 2020’nin ilk çeyreğini de pozitif etkileyeceğini göreceğiz. İç tüketimde hareketlenme olacak. Bunlar rakamlara yansıyacak.”