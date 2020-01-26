Bankalar mobil şubeyi devreye aldı

Eylem planı için bölge yetkililerini görevlendiren bankaların üst yönetimlerinden aldığımız bilgiye göre depremde hayatını kaybeden ve yaralananların içinde bankaların çalışanları bulunmuyor. Ancak bazı bankaların üst yönetimi personelin depremden psikolojik olarak etkilenmesini dikkate alarak isteyen personelin aileleri ile birlikte başka yerlere ve illere gitme seçeneği sunduklarını söylediler. Kamu ve özel bankaların yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bölgede hizmet veren bankaların büyük kısmı ilk aşamada hizmetlerin aksamaması için mobil şubelerini görevlendirdiler. Şubelerde hasar tespitlerinin devam ettiğini ifade eden bankacılar, sistemin çalışması açısından altyapıda önemli bir sıkıntının tespit edilmediğini kaydettiler.

Diğer bankaların yetkilileri ile iletişimde olduklarını belirten bir bankacı, güvenlik kameralarından deprem anlarının izlendiğini şubelerde önemli hasarların olmadığını söyledi.

Psikolojik destek

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, deprem bölgesinde bankacılık hizmetlerinin aksamaması için mobil şubeyi devreye aldıklarını söyledi. Bölgedeki evlerin yapısını bildiğini belirten Başbuğ, ilk saatlerde 6.8 ölçeğindeki depremin daha büyük hasarlara yol açmasından endişe duyduğunu ifade etti. Baştuğ, “Evlerin kağıt gibi yıkılmış olduğunu düşündüm ve büyük kaygı duydum” dedi. Baştuğ, depremin bölge halkı ve çalışanlarda yarattığı psikolojik etkinin önemine dikkat çekerek isteyen personelin aileleri ile başka illere gitmelerine olanak sağlayacaklarını söyledi.

‘Problem yok’

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Gökhan Erün, bankacılık hizmetlerinin verilmesinde herhangi bir sıkıntı ve problemin olmadığını belirtti. Bölgede bankanın yetkili çalışanlarının gerekli olan çalışmaları başlattığını ve takip ettiklerini ifade eden Erün, mobil şubelerinin hizmete hazır olduğunu söyledi.

‘Sistem güvende’

Depreme ilişkin sistemsel bütün risklere karşı bilgi güvenliğinin sağlandığını ifade eden Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, bankacılık sisteminde herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını söyledi.

Akdeniz, “Şubelerde fiziksel hasar yoksa jeneratörleri devreye girer ve hizmetler aksamadan devam ettirilir” diye konuştu.

Ortak karar alınabilinir

Deprem ve benzeri olağanüstü doğa olaylar sonrasında kamu ve özel bankaların ortak karar alarak bireysel ve ticari müşterilerinin borçlarını silme veya yeniden yapılandırmaya gittiklerini söyleyen bir bankacı, bunun hasar tespitiden sonra ortaya çıkacak tabloya göre netleşeceğini ifade etti. Bankacı pazartesi günü yapılacak Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu (TBB) toplantısında konunun görüşüleceği ve bir sonuca varılacağını kaydetti.

Sektördeki büyük bankalardan birinin yetkilisi ise ortak karar alınmasa bile bankacılık sektöründe genel olarak bankaların bireysel ve ticari müşterilerine karşı her zaman bu tür yaklaşım içinde olduklarını ve müşterilerini rahatlattığını kaydetti.