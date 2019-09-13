Bankaların açılış ve kapanış saatleri her gün araştırılan önemli konulardan bir tanesi... Vatandaşlar özellikle de acil işi olanlar "Bankalar saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?" sorusa cevap arıyor. İşte detaylar...

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 saatlerinde çalışıyorlar öğlen arası ise 12.30-13.30 şeklinde... Yalnız bazı bankalarda öğlen arasında nöbetçi veznedarlar olabiliyor. AVM'lerdeki bankalar 22.00'de mesaiyi sonlandırıyor.

Ziraat Bankası: 09:00 – 17:00

Halkbank: 09:00 – 17:00

QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

İş Bankası: 09:00 – 17:30

Garanti Bankası: 09:00 – 17:00

Deniz Bankası: 09:00 – 17:00

Akbank: 09:00 - 17:00

Türkiye İş Bankası: 09:00 - 17:00

Denizbank: 09:00 - 17:00

HSBC: 09:00 - 17:00

Yapı Kredi Bankası: 09:00 - 17:00

TEB: 09:00 - 17:00