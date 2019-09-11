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    HaberlerEkonomiBankalar ton ton altın doldu
    11.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Bankalar ton ton altın doldu

    Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle yatırımcıların portföyünde güvenli liman olarak görülen varlıkların ağırlığı yükseldi.

    Bankalar ton ton altın doldu

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları temmuz sonunda 2018 sonuna kıyasla 13 milyar 791 milyon lira artarak 55 milyar 181 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 54 milyar 156 milyon lirası yurt içi, 1 milyar 25 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

    Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altının kilogramı temmuz ayının son işlem gününü 254 bin liradan tamamladı.

    217 tonu aştı

    Bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün temmuz sonunda 217.3 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2018 sonunda 189.6 ton seviyesinde bulunuyordu.

    Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde geçen 7 ayda 27.7 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

     

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