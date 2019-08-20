Barajlardan milyarlık ekonomi ‘yakaladık’

Baraj ve göllerin aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırladığına işaret eden Pakdemirli, “Bu çerçevede DSİ’nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor” ifadesini kullandı.

Pakdemirli, baraj ve göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde 2018’de 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığına dikkati çekerek, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj gölünde 2018’de 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildiğini belirtti.

30 balık türü

Pakdemirli, DSİ’nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de kaydetti.

Türkiye’de baraj ve göletlerde ekonomik değeri olan yaklaşık 30 farklı balık türü bulunuyor. Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi maksadıyla DSİ’ye ait 7 Su Ürünleri İstasyonu’nda çalışmalar yürütülüyor.

Bu istasyonlarda yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan ve 2 milyon civarında şabut balığı üretiliyor.

Etütleri tamamlanmış ve stok tespiti yapılmış baraj göllerinde DSİ tarafından belirlenen program dahilinde düzenli balıklandırma yapılıyor.