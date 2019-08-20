BİST95.2860EURO6,280,13USD5,670,19ALTIN272,05-0,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBarajlardan milyarlık ekonomi ‘yakaladık’
    20.08.2019 - 08:56| EKONOMİ SERVİSİ

    Barajlardan milyarlık ekonomi ‘yakaladık’

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kullanımındaki baraj ve göletlerde bir yılda gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değerinin 1 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, baraj ve göllerin tarımsal sulamayla Türkiye’nin gıda güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

    Barajlardan milyarlık ekonomi ‘yakaladık’

    Baraj ve göllerin aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırladığına işaret eden Pakdemirli, “Bu çerçevede DSİ’nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor” ifadesini kullandı.

    Pakdemirli, baraj ve göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde 2018’de 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığına dikkati çekerek, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj gölünde 2018’de 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildiğini belirtti.

    30 balık türü

    Pakdemirli, DSİ’nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de kaydetti.

    Türkiye’de baraj ve göletlerde ekonomik değeri olan yaklaşık 30 farklı balık türü bulunuyor. Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi maksadıyla DSİ’ye ait 7 Su Ürünleri İstasyonu’nda çalışmalar yürütülüyor.

    Bu istasyonlarda yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan ve 2 milyon civarında şabut balığı üretiliyor.

    Etütleri tamamlanmış ve stok tespiti yapılmış baraj göllerinde DSİ tarafından belirlenen program dahilinde düzenli balıklandırma yapılıyor.

    Orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldıİzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

    AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

    Liselerdeki boş kontenjanlar nereden öğrenilir? LGS boş kontenjan tercihi nasıl yapılır?

    Liselerdeki boş kontenjanlar nereden öğrenilir? LGS boş kontenjan tercihi nasıl yapılır?

    27 gündür kayıp olan kızın annesi isyan etti! "Hayatından endişe ediyorum"

    27 gündür kayıp olan kızın annesi isyan etti! "Hayatından endişe ediyorum"

    Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

    Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

    Sıradaki Haber