Barış Pınarı Harekatı için TOBB dünyaya mektup yazdı

Meşru müdafaa hakkı

Avrupa’da Eurochambers, Asya’da Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, İslam Ticaret Sanayi Odası, Arap Odalar Birliği, Afrika’da Afrika Odalar Birliği, Amerika’da US Chambers ve Latin Amerikan Odalar Birliği’ne gönderilen mektupta, harekatın amacının ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak ve bölge için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu anlatıldı.

Bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılacağı ifade edilen mektupta, böylece bölgede huzur, güven ve barış ortamının yeniden tesis edileceği vurgulandı.

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı mücadele etme kararlılığının tam olduğu belirtilerek, uluslararası alanda bu çerçevede çabalara başından itibaren tam destek verildiğinin altı çizildi.

Mektupta Türkiye’nin evrensel hukuk ve uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı, harekatın, BM Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına yer verildi.