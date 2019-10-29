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    HaberlerEkonomiBaşkan Özdemir: ‘Marka Kent Mersin’ imajımızı güçlendireceğiz
    29.10.2019 - 07:50 |

    Başkan Özdemir: ‘Marka Kent Mersin’ imajımızı güçlendireceğiz

    Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, “Narenciye Festivali ile ‘Marka Kent Mersin’ imajımızı güçlendireceğiz” dedi.

    Başkan Özdemir: ‘Marka Kent Mersin’ imajımızı güçlendireceğiz

     

    Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından olan Anholt-GfK, her yıl açıkladığı Marka Kentler Endeksi’Nde Paris, Londra, Sydney, New York ve Los Angeles gibi kentlerin ‘marka kentler’ en üst sıralarında yer aldığını belirten Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, “Kentler sahip oldukları niteliklere göre değerlendiriliyor. Festivallerin önemi tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü festivaller bir kentin sahip olduğu tüm değerleri sergilemesi açısından önemli fırsat. Endeksin üst sıralarında yer alan tüm bu şehirler festivaller vesilesiyle marka kent imajlarını her yıl daha da güçlendiriyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl 300 bin ziyaretçisi ile kentimizin en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan Narenciye Festivali’nin büyük önem taşıdığını düşünüyorum” diye konuştu.

    100 ton narenciye

    Festival hakkında bilgi veren Özdemir, “70 dönümlük festival alanında, 100 ton narenciye kullanılarak yapılan süslemeler ve mobil figürler ile renkli bir narenciye dünyası oluşturmayı hedefliyoruz. Limon, portakal ve greyfurt kullanılarak oluşturulan 30 figürün katılımcılarımız açısından yoğun ilgi odağı olacağını düşünüyoruz. Rusya, Kamerun, Hırvatistan, Hindistan, Kırgızistan gibi 30’a yakın ülkeden gelen yaklaşık 700 gösteri sanatçısı geleneksel dans gösterileri ile festivalimizde yer alacaklar” dedi.

    Kültürel şölen

    Festivalle kentin gülen yüzünü herkese göstermek istediklerini kaydeden Başkan Özdemir, şunları söyledi: “Amacımız narenciye festivalimizin tamamen ekonomik ve kültürel bir şölen havasında geçmesini sağlamaktır. Coşku ve eğlence dolu bir festival yaşanması için bizlere daima motivasyon kaynağı olan ve desteklerini esirgemeyen Valimiz Ali İhsan Su’ya sonsuz minnetlerimizi sunuyor, emeği geçen ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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