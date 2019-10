Başkan Özdemir: ‘Marka Kent Mersin’ imajımızı güçlendireceğiz

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından olan Anholt-GfK, her yıl açıkladığı Marka Kentler Endeksi’Nde Paris, Londra, Sydney, New York ve Los Angeles gibi kentlerin ‘marka kentler’ en üst sıralarında yer aldığını belirten Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, “Kentler sahip oldukları niteliklere göre değerlendiriliyor. Festivallerin önemi tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü festivaller bir kentin sahip olduğu tüm değerleri sergilemesi açısından önemli fırsat. Endeksin üst sıralarında yer alan tüm bu şehirler festivaller vesilesiyle marka kent imajlarını her yıl daha da güçlendiriyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl 300 bin ziyaretçisi ile kentimizin en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan Narenciye Festivali’nin büyük önem taşıdığını düşünüyorum” diye konuştu.

100 ton narenciye

Festival hakkında bilgi veren Özdemir, “70 dönümlük festival alanında, 100 ton narenciye kullanılarak yapılan süslemeler ve mobil figürler ile renkli bir narenciye dünyası oluşturmayı hedefliyoruz. Limon, portakal ve greyfurt kullanılarak oluşturulan 30 figürün katılımcılarımız açısından yoğun ilgi odağı olacağını düşünüyoruz. Rusya, Kamerun, Hırvatistan, Hindistan, Kırgızistan gibi 30’a yakın ülkeden gelen yaklaşık 700 gösteri sanatçısı geleneksel dans gösterileri ile festivalimizde yer alacaklar” dedi.

Kültürel şölen

Festivalle kentin gülen yüzünü herkese göstermek istediklerini kaydeden Başkan Özdemir, şunları söyledi: “Amacımız narenciye festivalimizin tamamen ekonomik ve kültürel bir şölen havasında geçmesini sağlamaktır. Coşku ve eğlence dolu bir festival yaşanması için bizlere daima motivasyon kaynağı olan ve desteklerini esirgemeyen Valimiz Ali İhsan Su’ya sonsuz minnetlerimizi sunuyor, emeği geçen ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”