Basketbola Süper destek

ING Türkiye, Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlendi. ING Türkiye, 2014 yılından beri basketbola verdiği desteği bir ileri aşamaya taşıdı ve üç sezon boyunca Basketbol Süper Ligi, All-Star Maçı ve Play-off’lar için isim sponsorluğuna imza attı.



İmza töreni, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz’ın katımıyla gerçekleşen basın toplantısında yapıldı.



‘Basketbolun rengiyiz’



ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, toplantıda yaptığı konuşmada “Basketbolun değişmeyen rengiyiz” mottosuyla Türkiye Basketbol Ligi’nin 2014’ten bu yana ana sponsoru olduklarını söyledi. Gökgöz, “ING Türkiye olarak stratejimizi meydan okuma, ezber bozma, kalıpları yıkma, eski köye yeni adet getirme üzerine kuruyoruz. Bu anlamda basketbol oyunuyla ve izleyicisinin profiliyle aynı ruhu taşıdığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar, basketbolun genç, dinamik, teknolojiye ve yeniliklere açık bir izleyici profili olduğunu ortaya koyuyor. Basketbol severler de kendilerini bizim gibi yaratıcı olarak tanımlıyorlar. Basketbol; cesur, dinamik, her an değişikliklere açık olan bir oyun. Bu özelliklerin, ING Türkiye olarak bizi tanımlayan sıfatlarla uyumlu olduğuna inanıyoruz” dedi.



Mehmetçik’e teşekkür etti



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbolumuzun en değerli ligi konumunda olan Basketbol Süper Ligimizin yeni sponsoru, geçtiğimiz yıllardan beri basketbol yatırımlarını artırarak devam ettiren ING Türkiye ile iş birliğimizden memnuniyet duyuyoruz. ING Türkiye, yıllarca Basketbol Süper Ligi’ne ana sponsor olarak destek verdi” dedi.



Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin düşüncelerini açıklayan Türkoğlu, şöyle konuştu:



“Mehmetçiklerimize ve kahraman ordumuza minnet duygularımızı ve kalpten desteğimizi belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde olumlu bir noktaya gelen bu operasyonda, bizleri tekrar sporun duygusal çatısı altında birleştiren, ay-yıldızlı formalarıyla, cephedeki askerlerimize selam gönderen sporcu kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum.”