Başvuru yapıldı! Yapı Kredi bankası artık...

Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin %81.9’u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ne ait hisselerinin, %31.92674’lik kısmının Uni Credit S.p.A.’e ve %9,02323’lik kısmının Koç Holding A.Ş.’ye satılması ve Uni Credit S.p.A.’e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.