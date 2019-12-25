BİST113.4240,24EURO6,60-0,02USD5,94-0,20ALTIN286,56-0,15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Başvuru yapıldı! Yapı Kredi bankası artık...
    ABONE OL
    25.12.2019 - 14:21 |

    Başvuru yapıldı! Yapı Kredi bankası artık...

    UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile ilgili Rekabet Kurulu'na başvurdu.

    Başvuru yapıldı! Yapı Kredi bankası artık...

    Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin %81.9’u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ne ait hisselerinin, %31.92674’lik kısmının Uni Credit S.p.A.’e ve %9,02323’lik kısmının Koç Holding A.Ş.’ye satılması ve Uni Credit S.p.A.’e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.

    Okul çeteleri kan döküyor! Emniyetten çarpıcı çete raporuPolis Dergisi'nde yayınlanan rapor okul çetelerinin geldiği boyutu gözler önüne serdi. DHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, çete raporu ve çeteleri önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı

    ‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber