25.12.2019 - 14:21 |
Başvuru yapıldı! Yapı Kredi bankası artık...
UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile ilgili Rekabet Kurulu'na başvurdu.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin %81.9’u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ne ait hisselerinin, %31.92674’lik kısmının Uni Credit S.p.A.’e ve %9,02323’lik kısmının Koç Holding A.Ş.’ye satılması ve Uni Credit S.p.A.’e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.