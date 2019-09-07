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    HaberlerEkonomi Baykuş’ta 9 ödül aldı
    07.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Baykuş’ta 9 ödül aldı

    Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin, araştırma sektöründeki başarılı araştırmaları ödüllendirmek için her yıl gerçekleştirdiği Baykuş Ödülleri 2019’da Nielsen, Tüketici Araştırmaları, Perakende Ölçüm Hizmetleri ve Analitik Danışmanlık projeleriyle 9 ödül aldı.

    Baykuş’ta 9 ödül aldı

    Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen markasının ve uzmanlığının, hem Türkiye’de hem de globalde araştırma sektörüne objektiflik, emek, güvenilirlik kattığının bilincindeyiz. Bu vizyon ve sorumluluk ile projelerimize de büyük emek veriyoruz. Baykuş Ödülleri’ne birbirinden değerli ödüllerle damgamızı vurmak, bizim için büyük mutluluk” dedi

    Erdoğan, “Bizler için en büyük ödül müşterilerimizin memnuniyetidir. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, ekiplerimizle birlikte müşterilerimize destek olmak her zaman önceliğimizdir. Bu sorumluluk ve motivasyonla, çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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