Baykuş’ta 9 ödül aldı

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen markasının ve uzmanlığının, hem Türkiye’de hem de globalde araştırma sektörüne objektiflik, emek, güvenilirlik kattığının bilincindeyiz. Bu vizyon ve sorumluluk ile projelerimize de büyük emek veriyoruz. Baykuş Ödülleri’ne birbirinden değerli ödüllerle damgamızı vurmak, bizim için büyük mutluluk” dedi

Erdoğan, “Bizler için en büyük ödül müşterilerimizin memnuniyetidir. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, ekiplerimizle birlikte müşterilerimize destek olmak her zaman önceliğimizdir. Bu sorumluluk ve motivasyonla, çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz” dedi.