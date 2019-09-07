07.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Baykuş’ta 9 ödül aldı
Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin, araştırma sektöründeki başarılı araştırmaları ödüllendirmek için her yıl gerçekleştirdiği Baykuş Ödülleri 2019’da Nielsen, Tüketici Araştırmaları, Perakende Ölçüm Hizmetleri ve Analitik Danışmanlık projeleriyle 9 ödül aldı.
Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen markasının ve uzmanlığının, hem Türkiye’de hem de globalde araştırma sektörüne objektiflik, emek, güvenilirlik kattığının bilincindeyiz. Bu vizyon ve sorumluluk ile projelerimize de büyük emek veriyoruz. Baykuş Ödülleri’ne birbirinden değerli ödüllerle damgamızı vurmak, bizim için büyük mutluluk” dedi
Erdoğan, “Bizler için en büyük ödül müşterilerimizin memnuniyetidir. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, ekiplerimizle birlikte müşterilerimize destek olmak her zaman önceliğimizdir. Bu sorumluluk ve motivasyonla, çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz” dedi.