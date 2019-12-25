Baymak ihracatını yüzde 41 artırdı

Çolak, ihracatta dolar bazında yüzde 41 artış yakaladıklarını ifade etti. Çolak, şöyle konuştu:



“İhracat rakamlarımız, Türk mühendislerin sınır ötesini de ısıttıklarını ortaya koyuyor. Yakın dönem hedefimiz, ihracat yaptığımız coğrafyayı genişleterek, sunduğumuz müşteri deneyimini dünyaya taşımak. İhracatta önemli başarı hikayelerine imza atmayı da sürdürüyoruz. Özbekistan’da 10 bin konutluk toplu konut projesini biz ısıtıyoruz. Rusya’ya sattığımız kombilerde ise adetsel bazda 4 kat büyüdük ve 30 bin adede ulaştık. Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Moldova da önemli ihracat alanlarımızdan…



Almanya’nın boyler, Fransa’nın katı yakıtlı kazan ihtiyacını biz karşılıyoruz. Rusya başta olmak üzere Doğu Bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören’de üretmeye başladık. Ayrıca ABD için de boyler üretiyoruz. Baymak’ın grubun üretim üssüne dönüştüğünü söyleyebiliriz.”



Yeni nesil kombi



12’si Türk toplam 30 mühendis tarafından geliştirilen yeni nesil kombinin ise BDR’nin bulunduğu tüm ülkelerde yakın zamanda satışa sunulacağını da açıklayan Çolak, “Türk mühendislerinin de inovasyon sürecinde rol aldığı Premix Kombi Projesi’ni Türkiye’de üretiyoruz.



Kasım ayı itibariyle ülkemizde satışa başladık; şimdi dünyaya ihraç etme zamanı. Toplam ihracatın verdiği güçle 2020’de de büyüme ivmemiz devam edecek” diye konuştu.