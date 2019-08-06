BİST99.2880,62EURO6,21-0,48USD5,54-0,44ALTIN260,47-0,78
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
    06.08.2019 - 10:52| AA

    Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

    Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı

    Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

    Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

    Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

    Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

    Bayraktardan milli uçan araba müjdesi

    Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattıAdana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kamyonet kasasından düşen Ali bebek, öldü

    Kamyonet kasasından düşen Ali bebek, öldü

    Fabrikada elini makineye kaptırdı!

    Fabrikada elini makineye kaptırdı!

    Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

    Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

    Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

    Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15'i telef oldu

    Sıradaki Haber