Bayram alışverişinde merdiven altı uyarısı

Bayramlarda ve özel günlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çeken Palandöken, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altında üretimden uzak durun. Alışverişlerinizi güvenilir esnaftan yapın” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hesaplı ürünle kalitesiz ürün arasındaki farkı bilmesinin önemine değinen Palandöken, şunları söyledi:

“Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelenilen ürünleri yetkililere bildirmek gerekiyor. Vatandaşlar bayram alışverişi yaparken elbette cebini düşünmeli. Ancak hesaplı ürünle kalitesiz, fason ürün arasındaki farkı da bilmeli.”