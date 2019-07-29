BİST102.634-0,20EURO6,28-0,47USD5,64-0,40ALTIN257-0,59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBayram tatili öncesi sürücülere uyarı
    29.07.2019 - 12:46| AA

    Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

    Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunarak, "Trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı." dedi.

    Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

    Apaydın, AA muhabirine bayram tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk olacağını ve bu dönemlerde trafik kazalarının arttığını söyledi.

    Aşırı hız yapılmamasının önemine işaret eden Apaydın, araçların hızı arttıkça sürücülerin görüş mesafesinin daraldığını dile getirdi.

    Apaydın, tatile çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "Trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı." ifadesini kullandı.

    "Yağışlı günlerde zemine dikkat edilmeli"

    Yolların belirli kesimlerinde Elektronik Denetleme Sistemi olduğunu anımsatan Apaydın, söz konusu uygulamanın kurallara uyulması açısından yararlı olduğunu kaydetti.

    Apaydın, "Sürücülerin hız sınırına, yollarda çalışma yapılan yerlere ve özellikle yağışlı günlerde zeminin durumuna dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

    Sürücülere seyir halindeyken telefon ve radyo gibi cihazlarla ilgilenmemeleri uyarısında bulunan Apaydın, bu tür araçların dikkati dağıtarak kazaya yol açtığını söyledi.

    "Kazaların çoğunluğu hızdan kaynaklı"

    Gelişmiş ülkelerde trafik cezalarının caydırıcı olduğunu anlatan Apaydın, "Biz ise 'Ceza yazarlarsa öderiz' deyip geçiyoruz. Kazaların çoğunluğu hızdan kaynaklı. Eğer bunu kontrol altına alabilirsek, kuralları ihlal etmezsek başarılı bir seyahat gerçekleştiririz." dedi.

    Apaydın, trafik kazalarında sürücü kusurunun yüzde 90'lar düzeyinde olduğunu ifade ederek, şehirlerarası otobüs şoförlerinin uykusuz yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

    Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldıAnkara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

    Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

    Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

    Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

    24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

    24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

    Sıradaki Haber