Bayramda uçacak!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-16 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi. Aycı, İstanbul Havalimanı’nda, bayram tatiliyle birlikte şirketin operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aycı, Kurban Bayramı tatilinde gidiş ve geliş operasyonları için ‘Tıkır tıkır devam ediyor’ ifadelerini kullandı.

Boeing 737 Max tipi uçaklara dünya genelinde uçuş yasağı getirilmesiyle filodaki 24 Max tipi uçağı uçaramadıklarını ve bu nedenle operasyonları eksik yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Aycı, “Buna rağmen İstanbul Havalimanı’ndan, dün itibariyle yaptığımız 522 gidiş seferi ile Atatürk Havalimanı’ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı, 522 değil 600’ün üzerinde sefer yaparak farklı bir rekoru daha kırmış olacaktık. Bugün 515 uçuş ile çok iyi performans gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz” dedi.

176 ilave sefer

24 uçağın uçurulamaması nedeniyle iç hatlarda yüzde 9 kapasite kestiklerini ve bu nedenle iptal edilen seferlerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını belirten Aycı, şunları söyledi:

“24 eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite kestik. Ama bu bayrama yönelik 176 ilave seferi de koyduk. Elimizdeki uçakları maksimumda kullanarak şehirlerimizden gelen, yurt içi ve yurt dışı taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. THY, ‘max’ sorunu nedeniyle yüzde 9 uçuşlarını kestiyse, diğer havayolları ne yaptı? THY dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Max sorununu ağırlıklı olarak yaşayan havayolu şirketi biziz. Biz, buna rağmen kapasitede mecburi olarak feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 kapasite kesen diğer havayollarının durumunu da kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum. THY, bu anlamıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek.”

Makul fiyatla uçuşa devam

İlker Aycı, uçak bileti fiyatları konusunda haksız eleştirilere uğradıklarını anlatarak, şunları söyledi:

“Taban fiyatı turizm bölgelerinde 399 lira, diğer şehirlerde 372 lira. Örneğin İstanbul-Diyarbakır uçuş fiyatı 340 ile 360 lira. Otobüs fiyatı 200 lira. 2013’ten bugüne yakıt zamları ve maliyetlerin 4’te 3’ünün dövize bağlılığı göz önüne alındığında, farkın ne kadar küçük olduğunu takdirinize bırakıyorum. Döviz bakımından ise, önceki yıla göre yüzde 11.3 daha aşağıda satıyoruz. Makul fiyatla uçuran şirket olmaya devam edeceğiz.”

Yeni hatlar, yeni seferler...

Uçuş ağlarına Siirt ve Zonguldak’ı eklediklerini belirten Aycı, İzmir ve Şanlıurfa’ya yeni seferler başlattıklarını bildirdi. Yönetim Kurulu ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını kaydeden İlker Aycı, bayram sonrasında uçak eksikliklerini tamamlayarak, 2020 yılında yolcuların ihtiyaçlarına sağlam kapasite ile cevap vermeye devam edeceklerini ifade etti.