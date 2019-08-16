Bayramı ‘BiP’ten kutladılar

10-14 Ağustos aralığındaki verilere göre, Turkcell’liler 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümünü 418 milyon 590 bin 666 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il 290 milyon 211 bin 816 dakika ile İstanbul oldu.