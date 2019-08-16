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    HaberlerEkonomiBayramı ‘BiP’ten kutladılar
    16.08.2019 - 08:26| EKONOMİ SERVİSİ

    Bayramı ‘BiP’ten kutladılar

    Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP ile bayramlaşan sayısı arttı. Arife gününü de kapsayan 5 günlük süre boyunca BiP’ten yapılan toplam arama sayısı 3 milyon 827 bin olurken, toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi geçen yıla oranla yüzde 32’lik artışla 316 bin 300 saate ulaştı. Bayramda mesajlaşmak için BiP’i seçen Türkiye, tam 1 milyar 18 milyon 979 bin mesaj göndererek sevdiklerine ulaştı.

    Bayramı ‘BiP’ten kutladılar

    10-14 Ağustos aralığındaki verilere göre, Turkcell’liler 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümünü 418 milyon 590 bin 666 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il 290 milyon 211 bin 816 dakika ile İstanbul oldu.

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