BİST 111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi
    ABONE OL
    20.12.2019 - 09:56 | | AA

    BDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), TT Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verildi.

    BDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi

    BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, TT Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri'nin ödeme hizmetleri sunmasına ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.

    Kararda, söz konusu izinlerin, "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" çerçevesinde verildiği kaydedildi.

      Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

      Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

      SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

      SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

      İndirimli olarak resmen başladı!

      İndirimli olarak resmen başladı!

      Doğa Koleji nasıl battı?

      Doğa Koleji nasıl battı?

      Sıradaki Haber