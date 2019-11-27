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    HaberlerEkonomi HaberleriBDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme
    27.11.2019 - 09:25 | | AA

    BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Basel Bankacılık Denetim Komitesi ilkelerine uyumlu olarak değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi.

    BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme

    BDDK tarafından "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Değişiklikler kapsamında "zarar niteliğindeki krediler/alacaklar" hesaplarında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, ilk raporlama döneminden itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilecek.

    Düzenleme ile kayıttan düşme uygulaması, alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmayacak ve kayıttan düşme uygulamasına ilişkin hususlar (makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin göstergeler, takip politikaları, kayıttan düşme politikası, kayıttan düşülen tutarlar ve benzeri) finansal tablo dipnotlarında açıklanacak.

    Yönetmelikler, 19 Temmuz 2019'dan geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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