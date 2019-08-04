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    HaberlerEkonomiBedelli kredisine düşük faiz talebi
    04.08.2019 - 08:30| ANKARA Milliyet

    Bedelli kredisine düşük faiz talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlere bankaların düşük faizli kredi vermesini istedi.

    Bedelli kredisine düşük faiz talebi

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kamu ve özel bankaların, söz konusu uygulamadan yararlanacak gençlere özel fırsatlar sunması gerektiğini belirtti. Bedelli askerlik için verilen kredi faizlerinin oldukça düşük tutulması gerektiğini belirten Palandöken, “Askerliğini yapmadan genç girişimci olmuş ve iş yeri açmış bulunan gençlerimizin etkilenmemeleri, iş yerlerini kapatmadan kısa süreliğine askerlik görevlerini yapıp işlerinin başına dönmeleri hem genç girişimciler, hem de ülke ekonomisi için önemli. Bunun için askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyenlere bankalar düşük faizli kredi vermeli” dedi.
    Palandöken, düşük faizli kredi uygulamasının hem esnafın eleman kaybına engel olacağını hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit olacağını vurguladı.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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