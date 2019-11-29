Beklenen gün geldi alışveriş patladı

İndirimli alışveriş perşembe akşamından başlarken pek çok marka indirimleri bu hafta sonuna kadar yayıyor. Markalar bir günde sonlanan Black Friday’e yetişemeyen tüketicileri göz önüne alarak bu kampanyayı bir haftaya yaymaya, bu dönemde çok özel indirimler sunmaya başladı.



Farklı isimleri var



Black Friday’de satış hacmi her yıl katlanarak artıyor. Bu konuda Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verileri bize ışık tutuyor. 2018’de Black Friday’de, Türkiye’de gerçekleşen toplam kartlı ödeme miktarı 3.4 milyar TL oldu. Aynı gün yapılan kartlı harcamaların 1 milyar TL’si ise internetten gerçekleşti.



Bu yıl ise Black Friday’de internet ve normal perakende dahil 5 milyar TL’lik alışveriş yapılması bekleniyor. Tüm sektör oyuncuları hazırlıklarını geçen yılın rekorunu kırmak üzere yapıyor. 29 Kasım’da pek çok alışveriş merkezi de geç saatlere kadar açık kalacak. Black Friday’e, Türkçe’de ‘Kara Cuma’ demek yerine çok farklı isimler kullanılıyor. ‘Süper Cuma’, ‘Şahane Cuma’, ‘Çılgın Cuma’, ‘Beklenen Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ ve ‘Efsane Cuma’ bunlar arasında.

Dikkatli ve araştırmacı olun



Çılgın indirim kampanyasının yaşandığı bugün, tüketicilerin avantajlı alışveriş için dikkat etmesi gereken konular var:

İhtiyaç listesini belirleyin.

Fiyatları indirim döneminden önce takibe alın.



Alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin.



Geçmişe dönük fiyat analizlerini inceleyin.

İndirime değil, fiyata bakın.

Bazı satıcılar önce fiyat artırıp sonra düşürme yöntemini seçiyor.

Paket fiyatına değil, birim fiyatına dikkat edin.



Ucuz alırken neyi eksik aldığınızı göz önünde bulundurun.

İndirim döneminde yoğunluktan kargoda aksama yaşanabileceğini de unutmayın.