Belediyelere 11 yılda 31,8 milyon liralık sokak hayvanları desteği

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten bakanlık, bu konuda yerel yönetimlere katkısını da sürdürüyor.

Bu kapsamda, yerel yönetimlerin mali ihtiyaçlarına da karşılık vermeye çalışan bakanlık, 2009'dan bugüne kadar sokak hayvanlarının bakımevi yapımı giderleri için 60 yerel yönetime toplam 31,8 milyon liralık destek verdi.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projesi kapsamında 2017-2018 yıllarında ilgili kurumlara 4,9 milyon lira ödenek aktarıldı.

Bu yıl ayrılan 10 milyon liralık paydan geçici bakımevi yapımı için 2 yerel yönetime 316 bin lira, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması maksadıyla ekim ayı sonu itibariyle 6 milyon 302 bin 205 lira destek sağlandı.

Barınma için 1,3 milyon lira harcandı

Kulak küpesi ve mikroçip dağıtımı çalışmaları kapsamında 2014-2018 döneminde yerel yönetimlere 3 milyon 746 bin 114 lira aktarıldı.

Sahipsiz hayvanların barınması için de 2017- 2018 yıllarında, 1 milyon 349 bin 375 lira tutarında kedi evi ve köpek kulübesi yaptırıldı.

Ayrıca, geçen yıl bu hayvanların beslenmesi amacıyla sabit su ve mama kabı temini için 150 bin lira ödenek ayrıldı.

Öte yandan, yerel yönetimlerce 2004-2019 döneminde, 1 milyon 612 bin 529 sahipsiz hayvan aşılandı, 1 milyon 301 bin 324 hayvan kısırlaştırıldı ve 368 bin 803 hayvan sahiplendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, 2007-2018 yılları arasında yapılan denetimlerde, hayvan haklarını ihlal edenlere, toplam 9 milyon 748 bin 410 lira, bu yılın 10 ayında ise 3 milyon 67 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.