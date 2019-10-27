Belgesel tutkunları outdoor giyimi şehirde büyütüyor

Olgar Şirketler Grubu CEO‘su Orkun Olgar, outdoor pazarının büyüme hızını, “2010’da 500 çift ayakkabı satmıştık, geçen yıl ise 50 bin çift sattık. Bugün Türkiye’nin outdoor ayakkabı pazarının büyüklüğü 500 bin çift civarında” diye açıkladı. Outdoor pazarındaki büyümeyi sağlıklı yaşam hareketi ve belgesellerin tetiklediğini anlatan Olgar şunları söyledi:

“Bugün Bağdat Caddesi’ne çıktığınızda herkesin üzerinde outdoor mont, ayağında outdoor ayakkabı var. Tabii bu ürünler belirli bir fiyat skalasında olduğu için daha çok beyaz yakalı çalışanlar satın alıyor. Tüketici, doğaya özlemle aldığı ürünün rahatlığını görünce şehirde de onu giyiyor.”

Ciroyu katlayacak

Türkiye genelinde 38’i SPX olmak üzere 40 mağazayla alternatif sporlarda pazar lideri konumunda olduklarını kaydeden Olgar, hedeflerinin üç yıl içinde mevcut ciroyu iki katına çıkartmak olduğunu belirtti. SPX’in kendi markalarını online ortamda Ortadoğu pazarlarına satacağını söyleyen Olgar, hedeflerinde Rusya ve Orta Avrupa’nın da olduğunu ifade ederek, “Şimdilik Türkiye dışında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te SPX mağazamız bulunuyor. Yıl sonuna kadar Gürcistan’daki mağaza sayımızı üçe çıkaracağız. 2020 ve sonrasında ise başka ülkelerde mağaza sayımızı artıracağız” dedi.

Artvin’e fabrika planı

Türkiye outdoor pazarının potansiyelinin çok yüksek olduğunu, hem bu nedenle hem de fiyatları daha erişilebilir kılmak için distribütörlüğünü yürüttükleri markaları yurtiçinde üretmek isteklerini kaydeden Orkun Olgar, “Salomon’la anlaşmamızı yaptık, üretime başladık, yedi ülkeye de ihracat hakkımız var” dedi. ABD’li ayakkabı markası Merrell ile de benzer bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını anlatan Olgar, “Planımız Artvin’de yılda 150 bin çift kapasiteyle üretim yapmak. Bunun yüzde 70’ini iç pazara vermeyi, yüzde 30’unu ihraç etmeyi amaçlıyoruz” dedi. Orkun Olgar, yerli üretimle fiyatları yüzde 20 ucuzlayacağını ifade etti.