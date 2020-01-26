26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesinin, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. İndirimin pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılması ve benzinin pompa fiyatının 23 kuruş, motorinin pompa fiyatının da 21 kuruş gerilemesi öngörülüyor.
Brent petrol, ABD-İran gerginliği ile bu ay başında 70 dolara kadar çıkmıştı. Daha sonra gerginliğin azalmasıyla fiyat da gevşemişti. Bu hafta Çin’de başgösteren koronavirüsü nedeniyle küresel manada seyahatlerin azalması beklentisi de petrol fiyatını daha da düşürmüştü. Petrol fiyatı cuma günü yüzde 2’yi aşkın kayıpla 60 dolara kadar inmişti.
Bir aydan kısa bir sürede petrol fiyatlarının yüzde 15’e varan düşüş göstermesinin, iç piyasadaki akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.