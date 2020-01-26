Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Brent petrol, ABD-İran gerginliği ile bu ay başında 70 dolara kadar çıkmıştı. Daha sonra gerginliğin azalmasıyla fiyat da gevşemişti. Bu hafta Çin’de başgösteren koronavirüsü nedeniyle küresel manada seyahatlerin azalması beklentisi de petrol fiyatını daha da düşürmüştü. Petrol fiyatı cuma günü yüzde 2’yi aşkın kayıpla 60 dolara kadar inmişti.

Bir aydan kısa bir sürede petrol fiyatlarının yüzde 15’e varan düşüş göstermesinin, iç piyasadaki akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.