BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
    ABONE OL
    26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

    Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesinin, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. İndirimin pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılması ve benzinin pompa fiyatının 23 kuruş, motorinin pompa fiyatının da 21 kuruş gerilemesi öngörülüyor.

    Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

    Brent petrol, ABD-İran gerginliği ile bu ay başında 70 dolara kadar çıkmıştı. Daha sonra gerginliğin azalmasıyla fiyat da gevşemişti. Bu hafta Çin’de başgösteren koronavirüsü nedeniyle küresel manada seyahatlerin azalması beklentisi de petrol fiyatını daha da düşürmüştü. Petrol fiyatı cuma günü yüzde 2’yi aşkın kayıpla 60 dolara kadar inmişti.

    Bir aydan kısa bir sürede petrol fiyatlarının yüzde 15’e varan düşüş göstermesinin, iç piyasadaki akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber