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    HaberlerEkonomi Haberleri Berat Albayrak açıkladı! Tarihi rekor kırıldı...
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    03.01.2020 - 12:43 |

    Berat Albayrak açıkladı! Tarihi rekor kırıldı...

    Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak,"Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." dedi.

    Berat Albayrak açıkladı! Tarihi rekor kırıldı...

    Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak açıkladı Tarihi rekor kırıldı...

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