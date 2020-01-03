Berat Albayrak açıkladı! Tarihi rekor kırıldı...

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.