BİST100.1181,68EURO6,36-0,34USD5,69-0,26ALTIN276,63-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    04.11.2019 - 13:37 | | AA

    Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyesinin yakalandığını belirterek, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

    Enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Albayrak, "Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor." ifadesi yer aldı.

    İnfografike göre, ekimde yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan, yıllık ÜFE'de Nisan 2013'ten beri en düşük seviye yakalandı.

    Bakan Albayraktan enflasyon açıklaması

    Ispanak haberlerine tepkisi bu oldu!İstanbul’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmaris'te deniz kahverengi oldu

    Marmaris'te deniz kahverengi oldu

    Sinop'ta orman yangını

    Sinop'ta orman yangını

    Hazer Amani kimdir, nereli?

    Hazer Amani kimdir, nereli?

    Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

    Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

    Sıradaki Haber