BES kumbarasında 116 milyar lira

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, 18 Ekim tarihi itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 916 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 108 milyar 347 milyon lira oldu.



Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin 863’ü buldu.



Otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 313 bine ulaşırken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı 7 milyar 471 milyon lira oldu.