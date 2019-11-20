BES yatırımcılarına karma fon önerecek

İnternet şubesi üzerinden hayata geçiriliyen uygulama, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimlerini doğru bir şekilde değerlendirmeyi düşünenlere, uygun ve en güncel fon karma önerilerini sunuyor. Müşterilerinin yerine değişen piyasa koşullarını takip eden uygulama, risk profiline en uygun fon paketlerini öneriyor. Fon tercihleri için piyasaları takip etmekte zorlananlara da destek sağlıyor.



NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, şunları söyledi:

“Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda kendilerine özel ayrıcalıklı hizmet sunma anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fon Bilen hizmetimizi de bu bakış açımız doğrultusunda hayata geçirdik. Biz müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı ve onlara hayallerinin peşlerinden gitmeleri için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Her zaman hayatlarının ve geleceklerini güvence altına almak için müşterilerimizin yanlarında olacağız ve yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”