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    HaberlerEkonomi HaberleriBES’te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL oldu
    26.11.2019 - 09:33 | | İHA

    BES’te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL oldu

    Bireysel Emeklilik Sistemi’nin toplam fon büyüklüğü 112 milyar 800 milyon liraya ulaştı.

    BES’te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL oldu

    BES'te toplam katılımcı sayısı 6 milyon 826 bin 224 kişi oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 15 Kasım 2019 tarihli Bireysel emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) verilerini açıkladı.

    Bireysel Emeklilik Sistemi’nin toplam fon büyüklüğü 112 milyar 800 milyon liraya ulaştı. 16 milyar lirası devlet katkısı olan toplam fonun 96 milyar lirası ise katılımcılardan geldi. Katılımcıların fon tutarının 86 milyar 413 milyon TL’si faizli fonlardan gelirken, 10 milyar TL’si de faizsiz fonlardan geldi.

    Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise çalışanların fon tutarı 7 milyar 732 milyon oldu. Çalışan sayısının 5 milyon 353 bin 321'e ulaştığı OKS’de katkı payı tutarı ise 6 milyar 78 milyon lira oldu.

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