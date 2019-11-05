BES’ten çıkmadan para çekilebilecek

Bireysel emeklilik sisteminde kapsamlı değişim geliyor. 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre, BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre değişecek, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılması için de vergi sisteminde revizyonlar yapılmasını öngören programa göre, lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV’ye tabi olmayanlar gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacak. Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için özel birikim hesapları oluşturulacak, vergisel teşvikle desteklenecek. Sağlık, iletişim kayıtları, genetik ve biyometrik verilerin yerli veri merkezlerine aktarılması çalışmalarına başlanacak.

2020 Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminde toplam fon büyüklüğü, yüzde 17.2 artışla 93.3 milyar TL’ye ulaşırken, Eylül 2019 itibarıyla toplam fon büyüklüğü 115.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yaşa göre destek

Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve emeklilik gelirlerinin artırılması doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılımın teşvik edileceği ifade edilen programda, genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet desteklerin yaşa göre farklılaştırılacağı belirtilerek, “Katılımcının sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak. Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak ihtiyacı belirlenecek” denildi.

Tamamlayıcı olacak

Programda, BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesinin amaçlandığı belirtilerek, “Sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak” denildi. Anket çalışması ile BES’ten çıkış nedenlerinin araştırılacağı ifade edilen programda, şunlar kaydedildi:

“Kısmi çekiş veya ilgili nakit ihtiyacını sistemden çıkışa gerek duymadan sağlayabilecek yöntemlere ve kriterlerine karar verilecektir. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecektir. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecektir. Önümüzdeki süreçte gerekli mevzuat düzenlemelerine yol göstermek üzere meslek esaslı tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesine yönelik uygulama alternatifleri ortaya konulacaktır.”

İmzasız banka kartı

Bankaların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasına yönelik düzenlemeler kapsamında, banka kartı sözleşmelerinin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile yapılabilmesi sağlanacak.

ÖTV’nin kapsamı genişleyecek

Programa göre, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılması için de vergi sisteminde revizyonlar yapılacak. Bu kapsamda, lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV’ye tabi olmayanlar gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacak. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek.

Eğitim ve tatil hesabı

Programa göre, üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak için ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak. Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için özel birikim hesapları oluşturulacak ve vergisel teşviğiyle desteklenecek. Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacak. Programda, “Bankalar ile görüşülerek belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak ve fizibilite çalışmaları yapılacaktır” denildi.

Toparlanma hızlanıyor

Ülkenin yol haritası niteliğindeki 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda pek çok düzenlemenin yanı sıra ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Programa göre bu yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın ivme kazanması, 2019’da GSYH’nin yüzde 0.5, 2020’de de yüzde 5 büyümesi öngörülüyor. Cari işlemler açığının 2020’de 9.6 milyar dolar seviyesine yükselmesi, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının ise yüzde 1.2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın başlattığı faiz indirimleri, gerileyen enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmaların nispeten azalması, kamu bankaları öncülüğünde kredi hacmini artırmaya yönelik politikalar ve geçen yılın ikinci yarısından gelen olumlu baz etkisi gibi teknik nedenlerin toparlanmadaki belirleyici unsurlar olacağı düşünülüyor. Tüketici enflasyonunun gelecek yıl sonunda yüzde 8.5’e indirilmesi hedefleniyor.

İç turizmi ölçme sistemi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında iç turizmi ölçme sistemi oluşturulacak. Kişisel verilerin mahremiyetine dikkat edilerek ve telekomünikasyon firmalarından yararlanılarak yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan çalışma yürütülecek. Program çerçevesinde, telif hakları bilincinin ve farkındalığının artırılması amacıyla yaratıcı kültür endüstrilerinin yarattığı ulusal istihdam ve dış ticaret gelirleri içindeki payı hesaplanarak, kapsamlı rapor hazırlanacak. Sanat eserlerinin satışa sunulduğu müzayede salonları ve sanat galerileri tespit edilerek, bunların sertifikalandırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak.

Genetik verilere yerli merkez

Programa göre, internetin güvenli kullanımı ve toplumun internet üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyaları ile yasa dışı faaliyetlerden korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek; sağlık, iletişim kayıtları, genetik ve biyometrik verilerin yerli veri merkezlerine aktarılması çalışmalarına başlanacak. Yolsuzlukla mücadele kapsamında, kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının internet üzerinden yayımı sağlanacak.