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    HaberlerEkonomiBeyaz altın fiyatı belli oldu
    10.10.2019 - 14:53 | | İHA

    Beyaz altın fiyatı belli oldu

    Antalya Pamuk ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) pamuğun fiyatını 3.80 TL olarak açıkladı.

    Beyaz altın fiyatı belli oldu

    ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl pamuğun borsa fiyatı düşük olsa da ANTBİRLİK’in tüm imkanlarını hatta fazlasını kullanarak, pamuk üreticisini memnun etmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

    Yavuz, “Pamuk fiyatının düşük olduğunu görüyoruz ve bu bizleri ziyadesiyle üzüyor. Üreticimizin gübresi ilacı derken girdi maliyetlerinin yükseldiği de bir gerçek. Piyasalarda pamuğun borsa fiyatı bellidir ve yaklaşık 3.50 TL’lik bir rakam söz konusuyken biz ANTBİRLİK olarak tüm imkanlarını hatta fazlasını kullanarak pamuk üreticisini memnun etmek istedik. Kilo fiyatını 3.80 TL olarak belirledik. Pamuk borsasında piyasalarda satış iyi olur fiyat yükselirse biz de bu farkı üreticimize yansıtmaya çalışacağız” dedi.

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