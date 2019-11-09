Beyaz yakalı renkli çoraplı

Dünya çorap sektöründe ikinci sırada yer alan Türkiye, piyasaya sunduğu farklı desen ve renkteki tasarım çoraplarıyla pazara yeni bir soluk getirdi. Üreticilerin verdiği bilgiye göre, özellikle beyaz yakalıların moda ihtiyacıyla ortaya çıkan süreç çorap sektörünü gün geçtikçe büyütüyor. Takım elbisenin zorunlu olduğu bir çalışma alanlarda rengarenk ve desenli çorap giyen çalışanlar görülebiliyor.

Tüketiciler, artık kişiliklerini yansıttıkları çorapları satın almak istiyor. Üreticiler de gelen taleplere göre renkli ve desenli çorapları piyasaya sunuyor. Birbirinden farklı rengarenk desenli çoraplarda geometrik şekiller, avokado, ananas, pizza, hamburger, karpuz, bulut, suşi, gökkuşağı ya da Van Gogh’un ‘Yıldızlı Gecesi’ ile Leonardo da Vinci’nin ‘Mona Lisa’sına kadar pek çok eser yer alıyor. Tasarım çoraplar 7 lira ile 50 lira arasında tüketicinin beğenisine sunuluyor.

1.5 milyar çift

Türk tekstilinin parlayan yıldızı konumunda olan çorap sektöründe, yıllık 1.5 milyar çift üretim yapılıyor ve yaklaşık yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Türkiye, geçen yıl başta Avrupa olmak üzere 130’dan fazla ülkeye 1.1 milyar dolarlık çorap ihracatı gerçekleştirdi. Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye, yaklaşık 15 milyar dolarlık dünya çorap ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılıyor. Türkiye’nin en fazla çorap ihraç ettiği ilk üç ülke arasında İngiltere, Almanya ve Fransa yer alıyor.

125 bin istihdam

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş, Türk çorap sektörünün ağırlıklı olarak KOBİ ölçekli aile şirketleri tarafından temsil edildiğini dile getirdi. Öztaş, 2 binin üzerinde atölye, fabrika ve yan sanayiyle birlikte yaklaşık 125 bin çalışanın bulunduğunu belirtti.

Hedef pazar ABD

Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ise ince kadın çorabı üretiminin yıllar içinde İtalya’dan doğuya kaymaya başladığını belirtti. Penti olarak Avrupa’nın ikinci ince kadın çorabı üreticisi konumuna geldiklerini söyleyen Karaibrahimoğlu şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği’ndeki yaklaşık her dört çoraptan birini Türkiye üretirken bugün İngiltere pazarının yüzde 8’lik bölümüne Penti olarak sahibiz. Avrupa merkezli birçok dünya markasının üretimini gerçekleştiriyoruz.”

Avrupa’dan sonra ABD’nin de kaliteli çorap üreticisi üssü haline gelmeyi hedeflediklerini söyleyen Karaibrahimoğlu, bu noktada girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Çorlu’daki üretim tesislerinde yıllık 90 milyon adedi aşkın üretim yaptıklarını söyleyen Karaibrahimoğlu, “Üretimimizin yüzde 40’ını private label dediğimiz özel etiketli üretim oluştururken yüzde 10’unu ise Penti markası ile ihraç ediyoruz” diye konuştu.

Balkanlara klasik Avrupa’ya tasarım

Dünyada belli bölgelerin değişen coğrafi ve fiziki koşullarla birlikte çorap tercihlerinde belirleyici rol oynadığını kaydeden Mert Karaibrahimoğlu şöyle devam etti: “Ortadoğu ve Balkanlar’da basic modeller ve renkler daha çok tercih edilirken Batı Avrupa’da daha çok fonksiyonellik ile birlikte trendleri yakından takip eden detaylara sahip tasarımlar çokça tercih ediliyor. Penti Stop15 ismiyle satışa sunduğumuz çorabımız ile kadınların yıllarca bize ilettiği çorabın kaçma problemine kaçsa da ilerlemeyen yapıya sahip çorabımızla çözüm bulduk.”