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    HaberlerEkonomi HaberleriBiBolu Girişimcilik Programı’na davet var!
    13.11.2019 - 07:50 |

    BiBolu Girişimcilik Programı’na davet var!

    BiBolu Girişimcilik Programı’na davet var!

    Bolu Bağışçılar Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliği, Turkish Philantrophy Foundation’ın destekleriyle Bolu’da istihdam yaratmak, Bolu’nun ekonomik ve kültürel kalkınmasını desteklemek, girişimci bakış açısını ve kültürünü Bolu’ya yerleştirmek amacıyla başlatılan ‘BiBolu Girişimcilik Programı’ kapsamında online fikir yarışması başlıyor. Türkiye’nin her bölgesinden gençlerin başvuru yapabileceği yarışmada kazanana 10 bin lira para ödülü verilecek. Başvurular kasım ayının sonuna kadar www.bibolu.org sitesi üzerinden yapılabilecek. -EKONOMİ SERVİSİ

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