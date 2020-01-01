Bilet sorgulama motoru Yılbaşı 2020 Milli Piyango sorgulama ekranı | MPİ sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Aralık akşamı açıklanan büyük ikramiyelerin ardından sıralı liste de yayınlandı. 80 Milyon TL çeyrek bilete çıktı. Amorti rakamları ise '4' ve '8' olarak açıklandı. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alan milyonlarca vatandaş büyük ikramiye hayali ile bilet sorgulaması yapıyor. İşte Milliyet.com.tr bliet sorgulama motoru.

BİLET SORGULAMA 2020 NASIL YAPILIR?

Milliyet.com.tr bilet sorgulama ekranı ile kolaylıkla yılbaşı biletinizi sorgulayabilirsiniz. Öncelikle Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına bilet numaranızı girmeniz gerekiyor. Ardından çekiliş tarihini doğru olarak seçip bilet sorgula butonuna basmalısınız. Biletinize ikramiye isabet etmesi halinde ne kadar ikramiye kazandığınız ekranda görünecektir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA MOTORU

BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKARSA NE YAPACAKSINIZ?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi yapmanızın ardından biletinize ikramiye isabet ettiğinde ikramiyenizi nasıl alacaksınız? Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan ikramiye alımı gezici ve sabit bilet bayilerinden yapılıyor. Amorti ve küçük ikramiyelerin temini bayiliklerden yapılırken milyonluk biletler ve büyük ikramiye tutarları Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir.