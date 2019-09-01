Bilgisayarlar da okula dönüyor!

Öğrencilerin ihtiyaçları olan kalem, defter gibi ürünler yanında bilgisayarlar da ihtiyaç listelerinin başında yer alıyor. Artık bütün ödevler bilgisayarda yapılıyor. Diğer yandan bilgisayarlar eğlence aracı konumuna da geldi. Bu nedenle markalar okul öncesinde hem oyun hem de ödevlerde işe yarayacak modelleri öne çıkarıyor. Modellerin farklı konfigürasyonları bulunuyor. Okula dönüşte öne çıkan dizüstü bilgisayar modellerine göz attık.



ASUS



TUF Gaming FX705GM modeli

17.3 inç’lik Full HD ekran

16 GB sistem belleği

128 GB sabit disk

1 Terabaytlık depolama alanı

Sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci

Windows 10 Pro işletim sistemi

Nvidia GeForce GTX1060 serisi grafik

İki tane 2W hoparlör

27.6 mm kalınlık, 2.70 kg ağırlık

64 kilowatt pil gücü

Fiyatı 8.900 bin TL



LENOVO



IdeaPad L340 Gaming modeli

17.3 inç’lik FHD ekran

Intel Core i7 işlemci

Windows 10 Home işletim sistemi

Nvidia GeForce GTX 1650 grafik

4GB+8GB bellek

1 Terabayt’lık depolama

2 adet 1.5W hoparlör Dolby Audio

2.5 kg ağırlığında

Dahili çift dijital mikrofonlu kamera

9 saate kadar pil ömrü

Fiyatı 8.600 TL



CASPER



Excalibur G770 modeli

15.6 inç’lik FHD ekranı var

9. nesil Intel Core i5 veya i7 işlemci

8 GB sistem belleği, 32 GB dahili hafıza

240 GB sabit disk

Nvidia GeForce GTX 1050 grafik

Windows 10 işletim sistemi

23 mm incelik ve 2 kg ağırlık

Farklı konfigürasyonları yapılabiliyor

Fiyatı 5.550 TL



ACER



Model adı Nitro 5 AN515-42

15.6 inç’lik Full HD ekran

8 GB’lik bellek

128 GB sabit disk boyutu

9. Nesil Intel Core i7 işlemci

Nvidia GeForce GTX 1660 grafik

Windows 10 Home işletim sistemi

MaxxAudio ve Acer Harmony ses deneyimi

27 mm kalınlık, 2.70 kg ağırlık

Fiyatı 4.800 TL

