Bilgisayarlar da okula dönüyor!
Okula dönüşe günler kala hazırlıklar tam gaz sürüyor.
Öğrencilerin ihtiyaçları olan kalem, defter gibi ürünler yanında bilgisayarlar da ihtiyaç listelerinin başında yer alıyor. Artık bütün ödevler bilgisayarda yapılıyor. Diğer yandan bilgisayarlar eğlence aracı konumuna da geldi. Bu nedenle markalar okul öncesinde hem oyun hem de ödevlerde işe yarayacak modelleri öne çıkarıyor. Modellerin farklı konfigürasyonları bulunuyor. Okula dönüşte öne çıkan dizüstü bilgisayar modellerine göz attık.
ASUS
TUF Gaming FX705GM modeli
17.3 inç’lik Full HD ekran
16 GB sistem belleği
128 GB sabit disk
1 Terabaytlık depolama alanı
Sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci
Windows 10 Pro işletim sistemi
Nvidia GeForce GTX1060 serisi grafik
İki tane 2W hoparlör
27.6 mm kalınlık, 2.70 kg ağırlık
64 kilowatt pil gücü
Fiyatı 8.900 bin TL
LENOVO
IdeaPad L340 Gaming modeli
17.3 inç’lik FHD ekran
Intel Core i7 işlemci
Windows 10 Home işletim sistemi
Nvidia GeForce GTX 1650 grafik
4GB+8GB bellek
1 Terabayt’lık depolama
2 adet 1.5W hoparlör Dolby Audio
2.5 kg ağırlığında
Dahili çift dijital mikrofonlu kamera
9 saate kadar pil ömrü
Fiyatı 8.600 TL
CASPER
Excalibur G770 modeli
15.6 inç’lik FHD ekranı var
9. nesil Intel Core i5 veya i7 işlemci
8 GB sistem belleği, 32 GB dahili hafıza
240 GB sabit disk
Nvidia GeForce GTX 1050 grafik
Windows 10 işletim sistemi
23 mm incelik ve 2 kg ağırlık
Farklı konfigürasyonları yapılabiliyor
Fiyatı 5.550 TL
ACER
Model adı Nitro 5 AN515-42
15.6 inç’lik Full HD ekran
8 GB’lik bellek
128 GB sabit disk boyutu
9. Nesil Intel Core i7 işlemci
Nvidia GeForce GTX 1660 grafik
Windows 10 Home işletim sistemi
MaxxAudio ve Acer Harmony ses deneyimi
27 mm kalınlık, 2.70 kg ağırlık
Fiyatı 4.800 TL