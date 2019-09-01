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    HaberlerEkonomiBilgisayarlar da okula dönüyor!
    01.09.2019 - 07:50| Hanife Baş

    Bilgisayarlar da okula dönüyor!

    Okula dönüşe günler kala hazırlıklar tam gaz sürüyor.

    Bilgisayarlar da okula dönüyor!

    Öğrencilerin ihtiyaçları olan kalem, defter gibi ürünler yanında bilgisayarlar da ihtiyaç listelerinin başında yer alıyor. Artık bütün ödevler bilgisayarda yapılıyor. Diğer yandan bilgisayarlar eğlence aracı konumuna da geldi. Bu nedenle markalar okul öncesinde hem oyun hem de ödevlerde işe yarayacak modelleri öne çıkarıyor. Modellerin farklı konfigürasyonları bulunuyor. Okula dönüşte öne çıkan dizüstü bilgisayar modellerine göz attık.

    ASUS

    TUF Gaming FX705GM modeli
    17.3 inç’lik Full HD ekran
    16 GB sistem belleği
    128 GB sabit disk
    1 Terabaytlık depolama alanı
    Sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci
    Windows 10 Pro işletim sistemi
    Nvidia GeForce GTX1060 serisi grafik
    İki tane 2W hoparlör
    27.6 mm kalınlık, 2.70 kg ağırlık
    64 kilowatt pil gücü
    Fiyatı 8.900 bin TL

    LENOVO

    IdeaPad L340 Gaming modeli
    17.3 inç’lik FHD ekran
    Intel Core i7 işlemci
    Windows 10 Home işletim sistemi
    Nvidia GeForce GTX 1650 grafik
    4GB+8GB bellek
    1 Terabayt’lık depolama
    2 adet 1.5W hoparlör Dolby Audio
    2.5 kg ağırlığında
    Dahili çift dijital mikrofonlu kamera
    9 saate kadar pil ömrü
    Fiyatı 8.600 TL

    CASPER

    Excalibur G770 modeli
    15.6 inç’lik FHD ekranı var
    9. nesil Intel Core i5 veya i7 işlemci
    8 GB sistem belleği, 32 GB dahili hafıza
    240 GB sabit disk
    Nvidia GeForce GTX 1050 grafik
    Windows 10 işletim sistemi
    23 mm incelik ve 2 kg ağırlık
    Farklı konfigürasyonları yapılabiliyor
    Fiyatı 5.550 TL

    ACER

    Model adı Nitro 5 AN515-42
    15.6 inç’lik Full HD ekran
    8 GB’lik bellek
    128 GB sabit disk boyutu
    9. Nesil Intel Core i7 işlemci
    Nvidia GeForce GTX 1660 grafik
    Windows 10 Home işletim sistemi
    MaxxAudio ve Acer Harmony ses deneyimi
    27 mm kalınlık, 2.70 kg ağırlık
    Fiyatı 4.800 TL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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