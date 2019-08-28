Bilgisayarlar ‘oyun’a geldi

Oyun bilgisayarı alanında uzmanlaşan yerli bilgisayar üreticisi Monster Notebook’un CEO’su İlhan Yılmaz, “Bilgisayar oyunları pazarı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyor. Bugün Türkiye’de aktif oyuncu sayısı 30 milyon ve pazardaki toplam oyun geliri yaklaşık 850 milyon dolar. Bu rakam dünyada ise 46 milyar dolarla Hollywood gelirlerini aşmış durumda” dedi.

Yılmaz, oyun bilgisayarı pazarının da büyüdüğünü ve her yıl 150 bin adetlik satış yapıldığını dile getirerek, yıl sonu itibariyle geçen yıla oranla yüzde 10 civarında satış artışına ulaşılmasının planlandığını söyledi.

Berlin’de mağaza

Oyun bilgisayarı alanında Türkiye’de ilk üç marka arasında yer aldıklarını aktaran Yılmaz, “2001 yılında firmanın temelleri atıldı. 2005’de ise kuruldu. Yerli bir marka olarak bu alanda yer alıyoruz. Kurulduğumuz günden beri hep Türkiye’den bu alanda çıkan yerli bir marka olmayı hedefledik. Bu yolda ilerliyoruz. Yurtdışında ofisler ve temsilcilikler açıyoruz. Kıbrıs ve Dubai’de ofislerimiz var. Monster Notebook olarak ilk mağazamızı Almanya Berlin’de açacağız. Burada e-ticaret siteleri üzerinden Avrupa’nın pek çok ülkesine satış yapmayı hedefliyoruz. Amerika ve İngiltere’ye de açılacağız. 20 ülkede marka tescili yaptıracağız” diye konuştu.

Roadshow başlatıyor

Monster Notebook, 27 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında oyun ve tüketiciyi bir araya getireceği bir roadshow başlatıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde, meydanlar, AVM’ler ve etkinlik alanlarında çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Özel giydirilmiş Monster aracı ile oyun severler buluşacak. 15 gün boyunca 8 ayrı mekânda gerçekleştirilecek etkinliklerde, Monster aracı ve beraberinde özel olarak kurulacak Monster çadırı içerisinde ziyaretçilere ‘Beat Saber’ oyunu oynatılacak.

Monster ayrıca Abra ve Tulpar serisinin yüksek performanslı modellerini görücüye çıkardı.