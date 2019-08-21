Bilinmeyen faturaya faiz masraf işlemez

KDK’ya başvuran bir vatandaş, bir GSM şirketi tarafından 2011’e ait ödenmemiş iki fatura için hakkında icra takibi başlatıldığını bildirdi. Şikayetçi, faturalar ya da o yıllarda hattı kullanıp kullanmadığı hakkında bilgisi olmadığını belirterek, bu konuda e-Devlet ve GSM şirketinin bilgi sistemi üzerinden yaptığı araştırmalarda sürekli hata verildiğini ve bilgi alamadığını kaydetti.

Sorun çözüldü

Başvurucu, icra kararını durdurmayı başardığını, ancak faiz bedeli, avukatlık ücreti ve diğer ödemeler konusunda sonuca ulaşamadığını ifade etti.

Ödenmemiş faturaların bilgisinin kendisine verilmediğini ve 2013’te başlatılan yasal takipten haberi olmadığını belirten vatandaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) GSM şirketini şikayet ettiğini bildirdi. Başvurucu, BTK’nın şikayeti GSM şirketine göndermekle yetindiğini aktardı.

Konuyu inceleyen KDK tarafından BTK’dan bilgi talep edildi. BTK’dan gelen cevabi yazıda, GSM şirketine ilişkin şikayet kapsamında detaylı incelemeler yapıldığı ve şirket hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi. GSM şirketinin BTK’ye ilettiği bilgilerde, kullanıcının itirazı neticesinde konuya ilişkin icra takibinin durdurulduğu, faiz ile avukatlık dahil tüm masrafların iptal edildiği de belirtildi. KDK’nın girişimleriyle vatandaşın telefon faturalarını ödemesinin ardından konu çözümlendi.