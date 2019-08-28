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    HaberlerEkonomiBinicilik dünyasının kalbi Kemer Country'de atıyor
    28.08.2019 - 10:53

    Binicilik dünyasının kalbi Kemer Country'de atıyor

    Binicilik dünyasının kalbi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının da yarışacağı 12 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek CSI Engel Atlama Yarışmaları ve Balkan Şampiyonası’nda atacak!

    Binicilik dünyasının kalbi Kemer Country'de atıyor

    1968 yılından beri senede bir kez düzenlenen Şampiyona’nın Türkiye’de gerçekleşecek Engel Atlama yarışmalarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye ile gerçekleşecek olan yarışmalarda 11 ülkeden 300 sporcu ve 440 at yarışacak.

    Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından “30 Ağustos - 01 Eylül CSI Engel Atlama Yarışmaları, 04 - 08 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Balkan Şampiyonası’, dünyanın önemli binicilerini İstanbul’da Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ağırlayacak. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstleniyor.

    Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenecek dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken ayrıca Genç At Müsabakaları da düzenlenecek, Türkiye ise beş kategoride sahaya çıkacak.

    Yıldız sporcularımıza uluslararası seviyede tecrübe kazandıracak organizasyonun Türkiye’de düzenlenmesiyle ülke tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor. Daha önceki yıllarda da birçok kez değişik branşlarda Balkan Şampiyonası yarışmalarının düzenlendiği Kemer Country Atlı Spor tesislerinin alt yapısının yeterli olması, yarışma ve ısınma sahasının uluslararası standart kriterlerini karşılaması organizasyon için tercih edilme sebepleri arasında gösteriliyor.

    Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayacak olan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak. Ayrıca açılan DS Automobiles Türkiye standlarında DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı da bulacaklar.

    Binicilik dünyasının kalbi Kemer Countryde atıyor

    Yarışma Programı.
    CSI* Engel Atlama Yarışmaları Program
    30 Ağustos - 1 Eylül

    30 Ağustos Cuma

    Başlama saati 09.00

    Radyo D Bronz Tur / Yükseklik 110 cm
    Alba Prestige Children Class / Yükseklik 110 cm
    TBF Young Horses / Yükseklik 120-125 cm
    Atik Silver Tur / Yükseklik 120 cm
    TBF Gold Tur / Yükseklik 135 cm

    31 Ağustos Cumartesi

    Başlama saati 09.00
    TBF Young Horses / Yükseklik 120 -125Cm
    DS Türkiye Bronze Tur / Yükseklik 110 cm
    Alba Prestige Children Class / Yükseklik 110 cm
    Atik Silver Tur / Yükseklik 125 cm
    Vansan Gold Tur Yükseklik 140 cm

    01 Eylül Pazar

    Başlama saati 08.30
    TBF Young Horse Final Yükseklik / 125-130 cm
    Alba Prestige Children Class Final/ Yükseklik 120 cm
    DS Türkiye Bronze Tour Final/ Yükseklik 115 cm
    Atik Silver Tur Final / Yükseklik 130 cm
    Koru Sigorta Gold Tour / Yükseklik 140 cm

    04 - 08 Eylül Balkan Şampiyonası - Program

    04 Eylül Çarşamba

    Başlama Saati 15.00
    Çocuklar / Yükseklik 100cm
    Gençler ve Amazonlar / Yükseklik 110cm
    Genç Biniciler ve Ustalar/ Yükseklik 120cm

    05 Eylül Perşembe

    Başlama saati 08.30
    08:30 Amazons 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 120cm
    10.50 Young Rider 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 130 cm
    12.30 Seniors 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 140 cm
    14.15 Children 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 115 cm
    16.30 Junior 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm
    18.20 Young Horses / Yükseklik 120 -125cm

    06 Eylül Cuma

    Başlama saati 08.30
    08:30 Young Rider Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 130cm
    11.20 Qatar Airways Senior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 140 cm
    15.00 Amazons Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm
    19.00 Young Horses / Yükseklik 120 cm

    07 Eylül Cumartesi

    Başlama saati 09.30
    09:30Children Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 115cm
    13.15 Junior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm
    17.00 Young Horses Final / Yükseklik 125-130 cm

    08 Eylül Pazar

    Başlama saati 08.30
    08:30 Amazons GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / 125cm
    11.00 Children GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 120 cm
    13.30 Junior GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 130 cm
    16.00 Young Rider GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 135 cm
    17.40 Alternatif Bank Seniors GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer/ Yükseklik 145 cm

     

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