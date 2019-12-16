Bir garip ihale

Amerikan Posta İdaresi’nce (USPS) 2015 yılında açılan ve toplam 180 bin adedi bulacak “yeni nesil posta dağıtım aracı”na ilişkin ihalede karar gecikirken, aralarında Karsan’ın da bulunduğu 6 finalistte “yaprak dökümü” ve aksilikler sürüyor. Daha önce Utilimaster ve AM General şirketleri ihaleden çekildiklerini açıklarken, Workhorse Group da, ihaleye ortaklaşa girdiği VT Hackney ile “boşanacaklarını” bildirdi.

USPS’in yaşlanmış araç filosunu yenilemek amacıyla açtığı ihalede bir türlü sona gelinemezken, finale kalan üreticiler arasında yaprak dökümü ve belirsizlikler yaşanıyor. Türkiye’den Karsan’ın da nihai test aşamasına kalma hakkı kazandığı ihalede nihai karar sürekli ertelenirken, firmalardan biri daha problem yaşadı. Nitekim ihale için VT Hackney şirketiyle işbirliğine Workhorse Group Inc., işbirliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

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Bu ayrılık sonucu Workhorse şirketinin eski ortağına 7 milyon dolar ödemesinin kararlaştırıldığı bildirilirken, bu ayrılığın, ihaleye etki edip etmeyeceği merak ediliyor. Zira küçük bir şirket olan Workhorse’un, kazanması halinde ihaledeki şartları nasıl karşılayacağı da belirsizliğini koruyor.

Söz konusu gelişme, USPS’in kararının yaklaştığı bir döneme rastladı. Nitekim şirketin bir sözcüsü, Amerikan basınına yaptığı açıklamada 180 bin adetten fazla aracın alınacağı 6.3 milyar dolarlık ihalenin sonucuna ilişkin kararı, önümüzdeki haftalarda açıklayacaklarını duyurdu. Bunun yılın son günlerinde ya da en geç 2020’nin ilk haftalarında açıklanabileceği belirtilirken, söz konusu açıklama bir yıl gecikmeye uğradı bile. Bununla birlikte söz konusu siparişlerin, teslimatın hızlandırılması açısından birden fazla firma arasında paylaştırılabileceğine ilişkin iddialar da geçerliliğini koruyor. USPS, finale kalan firmalardan üretim konusundaki son teklifleri alıp, pazarlık sürecine girişeceğini bildirmişti. Öte yandan elindeki yaşlanmış dağıtım araçlarıyla sorunlar yaşayan şirketin, acil ihtiyaçlar için RAM şirketin konvansiyonel araçlar satın aldığı açıklanmıştı.

USPS’in elindeki eskimiş dağıtım araçlarının yenilenmesi ve daha çevreci hale getirilmesi amacıyla 2015 yılında başlayan ihale sürecinde 6 firma finale kalmış, prototiplerin testlerine başlanmıştı. Söz konusu şirketlerden ikisi yarıştan çekildiğini açıklarken, aralarında Türkiye’den Karsan’ın da bulunduğu dört şirket geriye kalmıştı. Karsan, ihale için halen USPS’in kullandığı araçların büyük bölümünü üreten Morgan Olson ile işbirliği anlaşması imzalamıştı. Hindistan’dan Mahindra, ABD’den Oshkosh ve Workhorse ise Karsan’ın ihaledeki rakipleri olarak yer alıyor.

PORSCHE’NİN ELEKTRİKLİSİNE 30 BİN SİPARİŞ





Alman lüks otomobil üreticisi Porsche’nin, tamamen elektrikli ilk modeli Taycan için 30 bin kişiden talep aldığı bildirildi.

Almanya’da yayınlanan “Handelsblatt” gazetesinin haberine göre Taycan için sıraya girenlerin, 2 bin 771 dolar (2 bin 500 Euro) depozito yatırdığı, bunlardan 10 bininin siparişlerini kesinleştirdiği. Porsche CEO’su Oliver Blume, söz konusu gazeteye verdiği demeçte, bu sayının, beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti.

Porsche, gelecek yıl 20 bin Taycan üretimi yapmayı hedefliyor. Şirketin, bu aydan itibaren ABD pazarına sevkiyatlara başlayacağı, 2020’nin başlarında da Avrupa pazarlarına göndereceği kaydediliyor. Aracın Almanya fiyatı, yaklaşık

152 bin Euro olacak. Porsche’nin aynı zamanda tamamen dijital gösterge paneline sahip ilk modeli de olan Taycan, 670 HP’ye varabilen güce sahip olduğu açıklanmıştı.

TÜM DÜNYA AYNI ANDA TANIDI





Mercedes-Benz, SUV modeli GLA’nın ikinci neslini, geçtiğimiz günlerde “dijital lansmanla” tüm dünyaya aynı anda tanıttı. Yeni GLA, önceki neslinden daha kompakt hem de daha geniş bir iç mekana ve daha kapsamlı güvenlik donanımlarına sahip. Aracın Avrupa pazarlarına ilkbaharda çıkması bekleniyor.

Markanın giriş seviyesindeki SUV modeli olarak da bilinen GLA, anlaşılacağı üzere A-Serisi’nin temeli üzerine geliştirilmiş. Eskisine göre daha geniş bir iç mekana kavuşan GLA, tasarımıyla da sportif ve kaslı bir görüntü çiziyor. Aracın kapılarının alt kenarı marşpiyel üzerine binerken, iniş ve binişlerde örneğin “paçaların kirlenmesini” önlemeyi amaçlıyor. Yeni GLA’nın iç mekanında, A-Serisi’nden alışılmış geniş dijital gösterge paneli ve eğlence sistemi dikkat çekiyor. Bu ekranların boyutları, versiyonlara göre değişiyor. MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemiyse standart. Araçta en güncel sürüş destek sistemleri yer alırken, bunlar arasında Acil Durum Manevra Yardımcısı, Acil Durum Şerit Yardımcısı, Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi ve “yaya geçidindeki kişilerin algılanması” gibi özellikler dikkat çekiyor. “DISTRONIC” Aktif Takip Yardımcısı ise, duran aracı algılayarak fren yapıyor, Aktif Park Yardımcısı ve navigasyon ile birlikte dur-kalk trafikte otonom olarak duruyor ve öndeki araca bağlı olarak otomatik olarak tekrar harekete geçiyor. Araçta genel olarak 1.3 lt (163 HP) ve 2.0 lt turbo beslemeli (306 HP) benzinli motor seçenekleri dikkat çekiyor.

TOFAŞ FCA’NIN ZİRVESİNDE





Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles’a (FCA) bağlı dünya çapındaki 400 fabrikanın yer aldığı WCM (Dünya Klasında Üretim Programı) değerlendirmesinde, otomobil fabrikaları arasında en yüksek puana erişti.

Şirketin CEO’su Cengiz Eroldu, “Dünya çapında kabul görmüş olan World Class Manufacturing sistemine dâhil olmak çok önem verdiğimiz bir konu. Üretime başladığımız ilk günden beri kalite, maliyet, verimlilik konularında mükemmeliyet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş ve işçi güvenliğini ön planda tutarken, verimlilik ve çevre duyarlılığı alanında teknolojiyi iyi kullanarak önemli iyileştirmelerde bulunduk” dedi. Bu yıl gerçekleştirilen son denetimlerde, WCM sisteminde benzerine az rastlanır bir puan artışı kaydettiklerini belirten Eroldu, “Gerçekleştirilen son denetimlerde 77 olan puanımız, 4 puan birden artırıldı ve 81’e çıktı. Bu gelişme, WCM’nin denetlediği otomobil fabrikaları içerisinde çıtayı en yükseğe çıkarmak anlamına geliyor” diye konuştu.

“Dünya Klasında Üretim” sistemi, Avrupalı ve Japon uzmanların birlikte tanımladıkları ve evrimsel bir bakış açısıyla fabrikanın kalite, maliyet yönetimi, teslimat gibi süreçlerini kapsıyor.

RALLİ ESİNTİLİ YARİS GELİYOR





Toyota, ralli parkurlarındaki deneyimlerinden esinlenerek geliştirdiği yeni spor otomobili GR Yaris’in uluslararası lansmanını, Ocak ayında Japonya’daki Tokyo Auto Salon’da gerçekleştirecek. Yaris WRC ile standart Yaris arasında köprü kuran GR Yaris, Toyota’nın rallide elde ettiği deneyimi, bilgi birikimini ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor.

GR Yaris, “GR Supra”nın ardından “Toyota Gazoo Racing” tarafından sunulan ikinci safkan spor otomobil olacak.

GR Yaris’in prototipi, son haliyle bizzat Toyota Başkanı Akio Toyoda tarafından limitlerine kadar zorlanarak sınandı. 2017’de Dünya Ralli Şampiyonası’na Yaris WRC ile geri dönüş yapan Toyota, 2018’de Markalar Şampiyonluğu’nu ve bu yıl da Pilotlar Şampiyonluğu’nu kazanarak rallideki iddiasını sürdürüyor.

BU KEZ DE İTALYA’DA...





Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz ve İspanya’da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa’daki büyümesini şimdi de bölgenin en önemli pazarlarından İtalya ile sürdürüyor. F-Trucks Italia ile iş birliği yaptıklarını açıklayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya’nın ardından şimdi de İtalya’daki bayi yapılanmamıza başlıyoruz. Avrupa’da adım adım ilerliyor, hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.