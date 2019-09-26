Bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu

Türk vatandaşı olan yabancı yatırımcılarda Iraklılar başı çekti. ABD'den Rusya'ya, Kanada'dan Dominik Cumhuriyeti'ne, Brezilya'dan Komorlar Birliği'ne çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcı da bu haktan yararlandı.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Türk vatandaşı olmak için gereken yatırım tutarlarında değişiklik yapılmıştı.

Buna göre, daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirilmişti. En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirilmiş, söz konusu rakam 250 bin dolara düşürülmüştü.

Daha önce 100 kişi olan vatandaşlığa geçmek için oluşturulması gereken istihdam rakamı ise 50 kişi olarak belirlenmişti. Vatandaşlığa geçme şartlarından biri olan Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 3 yıl tutma şartıyla yatırılması gereken mevduat tutarı da 500 bin dolara indirilmişti. En az 3 milyon dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın alma şartı da 500 bin dolar olarak güncellenmişti.

Aile bireyleriyle birlikte 9 bin 962 yabancı Türk vatandaşı oldu

Söz konusu değişikliklerin Resmi Gazete'de 19 Eylül 2018'de yayımlanmasının ardından yabancıların konut yatırımı önemli oranda arttı. Bu yılın 8 ayında yabancılara yapılan konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 27 bin 748'e ulaştı.

Konut alımı ve diğer yatırımlarla Türk vatandaşlığına geçmeye ilgi de artış gösterdi. Değişikliklerin uygulamaya geçmesinden bu yılın 19 Eylül'üne kadar geçen bir yıllık sürede 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu. Yatırımcıların aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olan yabancıların sayısı 9 bin 962'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için başvuran yabancı yatırımcıların sayısı 3 bin 859 olurken, aile bireyleriyle birlikte bu rakam 14 bin 876 oldu.

Onlarca ülkeden başvuru

Yatırımla Türk vatandaşlığı alanlarda ilk sırayı 327 yatırımcıyla Iraklılar çekti. Iraklıları, 240 yatırımcıyla Afganlar takip etti.

Türk vatandaşlığı hakkı kazananlar arasında ilk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise 170 yatırımcıyla Filistin, 110 yatırımcıyla Mısır, 66 yatırımcıyla Libya, 44 yatırımcıyla Lübnan, 29'ar yatırımcıyla Saint Kitts ve Nevis Federasyonu ile Suudi Arabistan, 28 yatırımcıyla Azerbaycan, 26 yatırımcıyla Pakistan, 24 yatırımcıyla Sudan, 22 yatırımcıyla Rusya, 21 yatırımcıyla Cezayir ve 19 yatırımcıyla ABD olarak belirlendi.

Söz konusu uygulamadan yararlananlar arasında Almanya, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Suriye, Belize, Belarus, Polonya, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Grenada, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Komorlar Birliği ve Ukrayna gibi ülkelerin vatandaşları da yer aldı.

"Önceki yıla göre yabancı yatırımcıların ilgisi en az 10 kat arttı"

Yatırım danışmanlık şirketi Grow in EMEA'nın kurucu ortağı Ali Rıza Babaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasının başta ABD ve İspanya olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinde uygulandığını hatırlattı.

Babaoğlan, Resmi Gazete'de 19 Eylül 2018'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in cezbedici olduğunu ifade ederek, "Rakamlar düşünce ciddi ilgi oldu. Önceki yıla göre yabancı yatırımcıların ilgisi en az 10 kat arttı. Programın Türk ekonomisine ciddi fayda sağladığını görüyoruz." dedi.

Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımla Türk vatandaşlığına geçmeye ilgi olduğunu dile getiren Babaoğlan, "Bu konuda ülkemize yakın coğrafyalar ve Müslüman ülkeler yoğunlukta olmak üzere dünyanın dört bir yanından, hatta bazı ada ülkelerinden bize ulaşıp vatandaşlıkla ilgili bilgi almak isteyen var. Şurası kesin ki, bir yatırımcının yatırım yapmak için Türkiye'ye gelmesi yetiyor." diye konuştu.

Babaoğlan, Türkiye'nin çifte vatandaşlığa izin vermesinin büyük avantaj olduğunu vurgulayarak, daha az gelişmiş ülkelerden genelde Türk vatandaşlığı için, gelişmiş ülkelerden ise hem vatandaşlık hem de kazanç sağlamak için Türkiye'ye yatırım yapıldığını söyledi.

"Sadece gayrimenkul değil, çok sayıda alana ilgi var"

Ali Rıza Babaoğlan, yabancı yatırımcıların Türkiye'de sadece gayrimenkul değil, teknoloji şirketleri, enerji, sağlık ve tarım gibi çok sayıda alana ilgi gösterdiğini belirterek, bazı taleplerin kendilerini bile şaşırttığını, kısa süre önce hastane ve besi çiftliği için yatırım yapmak isteyen iki ayrı yabancının kendilerine ulaştığını kaydetti.

Çinli ve Koreli iki yabancının Türkiye'ye gelmeden yatırım kararı aldığını, bu kişilerin gelince ülkeyi çok sevdiğini, kararlarının yatırımları artırma yönünde değiştiğini ifade eden Babaoğlan, Pakistanlı bir yatırımcının mobilya sektörüne yatırım yaparak üretime başladığını, buradan çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anlattı.

Babaoğlan, hayata geçirdikleri "growinema.com" isimli online platform üzerinden dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların sorularını yanıtladıklarını bildirdi.

Bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun yatırımcıların kendilerine rahatça ulaşabildiğini aktaran Babaoğlan, "Yurt dışında bulunup da vakti fazla olmayan, Türkiye'ye yatırım için gelmek isteyen ancak hangi alanda nasıl bir yatırım yapacağına karar veremeyen ve Türk Vatandaşlığı Kanunu hakkında bilgi edinmek isteyenlere öğrenmek istedikleri tüm konuları ulaştırıyoruz." dedi.