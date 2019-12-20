Birçok çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı...

Yasalara göre; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi şart.

Hamilelik ve doğum

Hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiği için, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor. Yani tazminat ödenmiyor.

İş yerinin taşınması

Çalışanın iş yeri, bir belediye (büyükşehirlerde büyükşehir belediye) sınırını aşacak şekilde taşınırsa, kadın işçi ile işveren arasında var olan hizmet sözleşmesinde aksi yazmıyorsa işçi yeni adrese gitmek zorunda değil. Bu durumda hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değiştirildiği için işveren, işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorunda. Başvuru 6 iş günü içinde yapılmalı.

İş yerinin devri ve işin niteliği

İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmesi tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet akdinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz. İşin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşamı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.

3600-4500 ve 7000 gün şartı

8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 9 Eylül itibarıyla işe girenlerde ise iki şart aranıyor. Ya 7000 gün süresi dolacak ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödenmiş olacak.