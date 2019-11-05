Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? BES yeni düzenleme...

BES'te yeni dönem başlıyor... 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı BES'te kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Gençlere diğer katılımcılardan daha fazla devlet katkısı verilecek. Ayrıca sistemden çıkmadan para çekmek mümkün olacak.

BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışanların yaptıkları kazanımları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik döneminde yeni bir geli elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişilere bu sürecin sonunda devlet katkısı sağlanmaktadır.

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ NEDİR?

OKS'nin BES'ten farkı, sisteme girişin zorunlu olmasıdır. Sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalınması gerekmektedir ve 56 yaşın doldurulması gerekir. Emeklilik belirleyen taraf işverendir. Zorunlu katılım BES'e alınan kişiler 2 ay içerisinde cayma hakkına sahiptirler. Başlangıçta sistemde kalma halinde bir defaya mahsus 1000 TL devlet katkısı hesaplanır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME

Bireysel emeklilik sisteminde kapsamlı değişim geliyor. 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre, BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre değişecek, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılması için de vergi sisteminde revizyonlar yapılmasını öngören programa göre, lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV’ye tabi olmayanlar gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacak. Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için özel birikim hesapları oluşturulacak, vergisel teşvikle desteklenecek. Sağlık, iletişim kayıtları, genetik ve biyometrik verilerin yerli veri merkezlerine aktarılması çalışmalarına başlanacak.

2020 Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminde toplam fon büyüklüğü, yüzde 17.2 artışla 93.3 milyar TL’ye ulaşırken, Eylül 2019 itibarıyla toplam fon büyüklüğü 115.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

YAŞA GÖRE DESTEK

Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve emeklilik gelirlerinin artırılması doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılımın teşvik edileceği ifade edilen programda, genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet desteklerin yaşa göre farklılaştırılacağı belirtilerek, “Katılımcının sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak. Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak ihtiyacı belirlenecek” denildi.

PARA ÇEKME İMKANI

Programda, BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesinin amaçlandığı belirtilerek, “Sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak” denildi. Anket çalışması ile BES’ten çıkış nedenlerinin araştırılacağı ifade edilen programda, şunlar kaydedildi:

“Kısmi çekiş veya ilgili nakit ihtiyacını sistemden çıkışa gerek duymadan sağlayabilecek yöntemlere ve kriterlerine karar verilecektir. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecektir. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecektir. Önümüzdeki süreçte gerekli mevzuat düzenlemelerine yol göstermek üzere meslek esaslı tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesine yönelik uygulama alternatifleri ortaya konulacaktır.”